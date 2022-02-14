توجه لتسجيل خطوط الهاتف والإنترنت إلكترونيا

إبراهيم المبيضين

عمان- كشفت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أمس عن توجهها لتصميم وبناء نظام لمشروع التوثيق الإلكتروني الذاتي لمختلف خدمات الاتصالات وخصوصا الخلوي والإنترنت.

وفي حال إنجاز المشروع سيتمكن المستخدم في المرحلة المقبلة من توثيق خطه أواشتراكه إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة وزيارة أي من معارض ومكاتب الشركات التي تقدم خدمات الاتصالات.

يأتي توجه هيئة الاتصالات لإنجاز المشروع في وقت تظهر فيه الأرقام الرسمية أن عدد اشتراكات الخدمة الخلوية في المملكة تجاوز 7.3 مليون اشتراك، فيما تجاوز عدد مستخدمي الإنترنت الـ11 مليون مستخدم.

وفي السياق نفسه، أعلنت الهيئة أنها ستعمل العام الحالي على إنجاز مشاريع وتعليمات لحماية حقوق المستفيدين، إلى جانب الاستمرار في مشروع التدقيق على أنظمة الفوترة الخاصة بشركات الاتصالات المتنقلة.

وعن مشروع التوثيق الإلكتروني الذاتي، بينت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وهي الذراع التنفيذي للحكومة في قطاع الاتصالات، أنها تقوم حالياً باستكمال الإجراءات التنظيمية اللاحقة للفترة السابقة والتي تم خلالها عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع الجهات المرخصة العاملة في القطاع إضافة إلى الجهات الحكومية المعنية لوضع المتطلبات والمميزات الفنية الخاصة بتصميم وبناء نظام محوسب ومؤتمت لغايات تفعيل نظام مشروع التوثيق الإلكتروني الذاتي.

وقالت هيئة الاتصالات “المشروع يهدف لتسهيل وتسريع عملية قيام المستفيدين بخدمات الاتصالات المختلفة من إجراء عملية التوثيق الذاتي للاشتراكات الخاصة بالحصول على خدمات الاتصالات المختلفة”.

وأكدت الهيئة أنه خلال العمل على المشروع جرى الاسترشاد بأفضل وأحدث الممارسات العالمية المتبعة بهذا المجال من حيث استخدام أفضل الحلول التقنية وأكثرها أماناً بهدف تمكين المستفيدين من إجراء عملية التوثيق الذاتي خلال دقائق قليلة دون الحاجة لمراجعة أي من معارض ومكاتب الشركات المقدمة للخدمة.

وفي مجال حماية المستفيدين قالت هيئة الاتصالات إنه انطلاقا من دورها في حماية المستفيدين بموجب المادة (6/د) من قانون الاتصالات رقم (13) لسنة (1995) وتعديلاته، فإن العمل جار حاليًا على إعداد تعليمات حماية المستفيدين بحيث تتضمن كافة الأمور التي تعنى بالمستفيد مند بداية التعاقد ولغاية فسخ العقد و/أو أي أمور من شأنها أن تشكل لبسًا لدى المستفيدين.

وأكدت الاستمرار في مشروع التدقيق على أنظمة الفوترة الخاصة بشركات الاتصالات المتنقلة من خلال فحص سجلات المرخص له الفنية والتأكد من سلامة الأنظمة المتبعة لإصدار الفواتير ودقتها بما يضمن حصول المستفيد على فواتير دقيقة وصحيحة خالية من أي أخطاء.