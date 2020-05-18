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توجه لفتح المحافظات القريبة وتهيئة منطقة حجر لـ8 آلاف شخص في الجنوب

منذ ساعة واحدة
كوادر أمنية تحافظ على عدم خرق حظر التجول الشامل

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عمان – قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن هناك توجها لدى الحكومة وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية لفتح المحافظات القريبة من بعضها، والتي لم تسجل أي إصابات على مدار أسبوعين، بعد عطلة عيد الفطر السعيد.

وتوقع الرزاز، خلال اجتماع لمجلس السياسات اليوم، أن تُفتح محافظات الجنوب ثم تتبعها المحافظات الأخرى، وبحسب مستجدات الوضع الوبائي، مع مراعاة الالتزام بضوابط ومعايير السلامة العامة.

وأشار إلى أن الأجهزة المعنية بدأت في تهيئة بعض المناطق في جنوب المملكة، لتكون مناطق للحجر الصحي للمواطنين القادمين عبر الحدود الجنوبية، بسعة لا تقل عن 8 آلاف شخص. -(بترا)

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