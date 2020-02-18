توجه للبت بـ 50 قضية للاعبين.. “الوحداتية” يتسلمون حقائب.. مكافآت بانتظار “الرماثنة”

خالد خطاطبة

عمان – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

“أوضاع اللاعبين” تتجه للبت بحوالي 50 قضية

علمت “الغد” أن لجنة أوضاع اللاعبين في اتحاد كرة القدم، تبذل جهدا كبيرا في الأيام الحالية، للبت في عدد كبير من القضايا في الجلسة المقبلة، بحيث يصل عدد القضايا إلى حوالي 50 قضية.

وينشغل مقرر اللجنة فليح الدعجة حاليا في الترتيب للنظر في القضايا خلال جلسة اللجنة المقبلة المتوقعة الأسبوع المقبل، بهدف إنجاز أكبر قدر من شكاوى اللاعبين والمدربين والأندية.

وتهدف اللجنة إلى النظر بأكبر عدد من القضايا، للمساهمة في عدم تأخير الكثير من الأشخاص الذين ينتظرون البت بقضاياهم، كما أن كثرة الشكاوى تفرض عليهم الإسراع في البت بأكبر عدد منها.

الرمثا يخصص مكافآت تليق بلاعبيه

أكد نادي الرمثا، أنه سيخصص مكافآت مالية تليق بنجومية وقدرات لاعبيه، في حال الظفر بلقب بطولة درع الاتحاد.

وكشف الناطق الإعلامي لنادي الرمثا محمد أبو عاقولة، أن الإدارة حريصة على توفير مكافآت مالية مكافأة الفوز بالدرع، مجددا في نفس الوقت ثقته بلاعبيه وقدرتهم على إعادة الرمثا لمنصات التتويج.

وقال أبو عاقولة لـ”الغد”: الإدارة ورغم الصعوبات المالية، تسعى لتوفير متطلبات اللاعبين بحثا عن الإنجاز، لافتا إلى أن النادي يبذل جهدا كبيرا للعودة إلى منصات التتويج، لتلبية طموحات جماهير النادي الكبيرة. وجدد الناطق الإعلامي الثقة بجماهير الرمثا الكبيرة التي دائما ما تلعب دورا مهما في تحقيق النتائج الإيجابية، موجها الشكر والتقدير لهذا الجمهور الذي يتفاعل مع نتائج الفريق، ويحرص على مؤازرة اللاعبين في كل زمان ومكان. يشار إلى أن إدارة الرمثا صرفت مبلغ 200 دولار لكل لاعب، بعد التأهل إلى الدور نصف النهائي ببطولة الدرع.

الفيصلي يتجه للموافقة على طلب مرجان

أبلغ لاعب فريق الفيصلي لكرة القدم سعيد مرجان، قائد الفريق بنقل مطلبه إلى إدارة النادي والمتمثل بالرغبة في الرحيل عن الفيصلي.

وحاول لاعبون يوم أمس التواصل مع مرجان الذي أغلق هاتفه، بسبب رغبته في التوجه لأداء مناسك العمرة.

وتفيد الأنباء أن العلاقة ليست على ما يرام بين مرجان والنادي، بسبب إحتجاج سعيد على عدم الاعتماد عليه بشكل رئيسي في الفريق، ما دفعه لطلب الرحيل.

وتفيد المعلومات أن الإدارة تتجه للموافقة على طلب اللاعب، بانتظار دراسة الموضوع بترو قبل حسم الموضوع بشكل نهائي.

وكان مرجان انسحب من مباراة فريقه الودية أمام معان قبل يومين، احتجاجا على عدم إشراكه في التشكيلة الأساسية، رغم أن المدرب كان ينوي اللعب بتشكيلتين في المباراة، بحيث يتواجد مرجان في تشكيلة الشوط الثاني. مرجان غادر أرض الملعب ولم يكمل المباراة، في صدام قوي مع النادي، وبالتالي التوجه للرحيل عن الفريق في حال وافقت الإدارة.

محترف أردني مرشح للعودة إلى ناد محلي

تفيد المعلومات أن محترفا أردنيا يلعب في أحد الأندية العربية، بات مرشحا لفسخ عقده مع الفريق، ومن ثم العودة للعب في أحد الأندية المحلية في دوري المحترفين.

ووفق المعلومات فإن اللاعب الأردني لا يشعر في الوقت الحالي بالراحة مع ناديه الحالي، بعد التغييرات التي جرت داخل الجهاز الفني، من خلال تعيين مدرب جديد، ما دفعه للتفكير بالرحيل.

وينتظر أن تتبلور اليوم الأمور بشكل أوضح، تمهيدا لتحديد موقف النادي من طلب اللاعب بفسخ العقد.

وتفيد المعلومات أن التوجه للموافقة على طلب اللاعب، وبالتالي فتح المجال أمامه للبحث عن فرصة لعب جديدة ينتظر أن تكون في أحد أندية المحترفين. ويعتبر هذا المحترف من اللاعبين الجيدين الذين خاضوا أكثر من تجربة احتراف في الخارج.

حقيبة رياضية مجهزة للاعبي الوحدات

سلم نادي الوحدات لاعبي فريق كرة القدم يوم أمس، حقيبة رياضية مجهزة بشكل كامل، استعدادا للموسم الكروي الجديد. وتتولى شركة جاكو، تأمين لباس فريق الوحدات وتجهيزه خلال الموسم الكروي الجديد 2020. وتسلم اللاعبون يوم أمس حقائب متكاملة، تضم لباسا للفريق وبدلات رياضية صيفية وشتوية، وقمصانا للمباريات والتدريبات والمعسكرات التدريبية، وتجهيزات لحراس المرمى، وكل ما يحتاجه اللاعب من ألبسة رياضية خلال الموسم الجديد.

إفطار جماعي للاعبي الفيصلي

تناول لاعبو فريق الفيصلي إفطارا جماعيا أول من أمس في مقر النادي، وذلك عقب الوجبة التدريبية الصباحية التي خضع لها الفريق بقيادة المدير الفني شهاب الليلي. وتحدث لاعبون أن هذا الإفطار جاء بدعوة من المدرب التونسي الليلي، في اطار حرصه على تعزيز الأجواء الأسرية داخل فريق الكرة الذي تنتظره مهام محلية وآسيوية.

وشهد أول من أمس ايضا، تدريبا مسائيا، قبل أن يخضع اللاعبون يوم أمس لاستراحة بعد فترة من التدريبات الصباحية والمسائية والمباريات الودية.

شركة كبيرة تدرس رعاية فريق السلط

علمت “الغد” أن شركة كبيرة تدرس جديا، رعاية فريق السلط لكرة القدم، خلال الموسم الكروي الجديد 2020.

ووفق التفاصيل، فإن لجنة كرة القدم المستقيلة في النادي، التي يرأسها جمال الداود وتضم أحمد قطيشات وهاني الشعبان، أجرت مفاوضات مع الشركة التي ابدت تجاوبا، بانتظار استكمال المفاوضات مع النادي، بعد إستقالة اللجنة التي لعبت دورا مهما في اقناع الشركة في الدخول في مفاوضات لرعاية فريق الكرة بالنادي، لا سيما وأن الفريق يقدم مستويات جيدة، ويحظى بدعم جماهيري كبير.

ويعتمد اتفاق السلط مع الشركة، على المفاوضات الأخيرة التي ستجرى خلال الفترة القليلة المقبلة، للإعلان رسميا عن نتائج المفاوضات.

لوكاس يواصل العمل الإعلاني بحرفية

يواصل المحترف البولندي في صفوف فريق الفيصلي لكرة القدم لوكاس سيمون، عمله في الإعلانات بشكل مهني وحرفي، مستثمرا شعبيته في الترويج للعديد من المنتجات. لوكاس الذي تولى عمل دعاية لأحد العصائر قبل أيام قليلة، عاد وتصدر المشهد في أحد المطاعم، عندما قام اللاعب باجراء دعاية لأحد المطاعم. ويتقاضى لوكاس مقابلا ماديا عن كل إعلان يظهر فيه، ما يشكل له مصدر دخل إضافي.

ولفتت هذه الدعايات إنتباه جماهير النادي الفيصلي، الذي ذهب بعضهم لتوجيه إنتقاد للمحترف لكثرة هذه الدعايات، فيما اعتبر البعض الآخر أن موافقة لوكاس على إجراء دعايات لعدة منتجات شيء طبيعي ما دام لا يؤثر على مسيرته مع الفريق.

الآسيوي يعين الحافي محاضرا في دورة للمقيمين

عين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المحاضر الدولي والآسيوي والأردني إسماعيل الحافي، محاضرا في دورة لمقيمي الحكام تعقد في أندونيسيا خلال الفترة من 25 ولغاية 27 الشهر الحالي.

ويلاحظ في الفترة الأخيرة، اسناد الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، مهام متقدمة للمحاضر الحافي، في مؤشر عن ثقة أكبر بهذه الكفاءة الأردنية في مجال التحكيم.

لاعبو الفيصلي في الأمانة يكرمون رصاص

كرم لاعبو فريق الفيصلي لكرة القدم العاملين في أمانة عمان الكبرى، المدير الإداري لفريق الكرة بالأمانة أكرم رصاص، لدوره في دعم الرياضيين في مختلف الأندية.

وقام اللاعبون معتز ياسين وأنس جبارات وعدي زهران وخالد سعد ومهدي علامة وإبراهيم دلدوم وعبدالهادي المحارمة وخالد زكريا ورواد ابو خيزران “المنتقل حديثا لفريق السلط”، بتسليم أكرم رصاص يوم أمس درع النادي الفيصلي، امتنانه لجهوده في دعم كرة القدم المحلية، ودوره في تهيئة الظروف المناسبة أمام نجوم الكرة العاملين في الأمانة. واتفق الجميع على توجيه التحية والتقدير لأمانة عمان ممثلة بأمينها الدكتور يوسف الشواربة، لدوره في دعم الرياضة والرياضيين.

الحارس العباسي يوقع على كشوفات الجزيرة

وقع حارس المرمى الواعد قيس العباسي على كشوفات فريق الجزيرة لمدة 5 سنوات.

ولعب العباسي مع الجزيرة في بطولة الراحل الشيخ سلطان العدوان، حيث يعتبر من الحراس الواعدين الذين يلعبون في فرق الفئات العمرية بالجزيرة.

ويعول الجزيرة على خبرة مدرب الحراس وسام حزين، لصقل موهبة هذا الحارس، لا سيما وأن حزين نجح في الموسم الماضي في إرسال أغلب حراس مرمى الجزيرة لفرق للمنتخبات الوطنية.

كواليس النجوم

• المدير الفني السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم العراقي عدنان حمد، الذي يعمل حاليا محللا في قناة “بي أن سبورت” القطرية، تواجد في عمان لمدة يومين في زيارة خاطفة وسريعة، حرص حمد على سريتها، قبل أن يعود إلى قطر لمواصلة عمله.. حمد يتمتع بشعبية كبيرة في الأردن، ليس فقط لانجازاته الفنية مع المنتخب بقدر ما يتمتع به من دماثة خلق وحسن التعامل مع الجميع.

• الجهاز الفني لفريق الوحدات لكرة القدم بقيادة عبدالله ابو زمع، اجتمع خلال تدريب أول من أمس، مع اللاعب صالح راتب، وأبلغه بثقة الجهاز الفني بقدراته، وأن عملية وضعه خارج كشف الفريق في مباراة شباب الأردن، وعدم مشاركته في التشكيلة الأساسية في المباريات لا تعد انتقاصا من قيمة اللاعب الفنية، وانما لظروف يعرفها المدرب، وأن الفترة المقبلة ستشهد مشاركته في الفريق الذي يحتاج لوجوده.. الجهاز الفني أبلغ صالح مرة أخرى رفضه طلب فسخ العقد، وأنه متمسك به في الفترة المقبلة.

• اللاعب عدي الصيفي المحترف في فريق القادسية الكويتي لكرة القدم، أشار في تصريح لـ”الغد” من الكويت يوم أمس، أنه يتمنى العودة لصفوف المنتخب الوطني، ولكنه لم يتلق حتى اللحظة خطابا رسميا بهذا الشأن.. الصيفي أكد أن المنتخب يبقى حلما لأي لاعب، ولا يمكن لاي كان رفض شرف الانضمام للمنتخب، مؤكدا جاهزيته في أي وقت للعودة لمنتخب النشامى.. إلى ذلك، أكد الصيفي أنه ما يزال ينتظر قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بشأن الشكوى التي سبق وأن تقدم بها ضد فريقه السابق السالمية.

• العملية التي خضع لها اللاعب منذر أبو عمارة يوم أمس، في مركز سبيتار الطبي في العاصمة القطرية الدوحة، تكللت بالنجاح… نجوم الكرة الأردنية في قطر سواء كانوا محترفين أو مدربين، حرصوا على زيارة اللاعب في المستشفى للاطمئنان على أحواله بعد إجراء العملية… الرياضيون الأردنيون في قطر، يوصفون بأصحاب النخوة والشهامة، في ظل حرصهم على إكرام أي شخصية رياضية أردنية تطأ أقدامها الأراضي القطرية.

• عضو إدارة في أحد أندية المحترفين، رفع من وتيرة تذمره بسبب المشاكل المالية، وعدم قدرته على الاستمرار في دعم الفريق من حسابه الخاص.. الإداري رفع من وتيرة الشكوى، وأعلن أنه قام ببيع شقة عائدة له، لدعم النادي، وأن ما تبقى من ثمن الشقة مبلغ لا يتجاوز 1000 دينار.

• لاعب معروف عرض نفسه عبر أحد الأصدقاء على ناد آخر، في ظل رغبته بفسخ العقد مع ناديه الحالي.. النادي وافق على التعاقد مع اللاعب في حال أنهى ارتباطه بفريقه الحالي.. تسريب هذه المفاوضات “عن قصد” وفق حديث أحد المقربين، دفعت النادي الأصلي للاعب للتمسك به والاصرار على الابقاء عليه.

• إدارة أحد الأندية المحترفة، وجهت لوما كبيرا لأحد أعضاء الإدارة، بسبب مفاتحته لمدرب محلي لاستمزاج رأيه في إمكانية قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.. الإدارة أبدت عتبها على الإداري كون مثل هذه القرارات يجب أن تتخذ بالاجماع… المدرب الذي تمت مفاتحته اشترط احضار جهازه الفني كاملا، كما اشترط الحصول على مبلغ مالي كبير يفوق إمكانات النادي، وبالتالي صعوبة التعاقد معه.

• مسؤولون في اتحاد كرة القدم، أكدوا لـ”الغد” أن أهم ما يميز الأمين العام الجديد لاتحاد كرة القدم سمر نصار، أن لديهما رغبة في الإنجاز، وليس لديها أية أجندة، ولديها اهتمام بمعرفة التفاصيل المالية، والبحث عن إنفاقها في مكانها الصحيح، وبحثها فقط عن تحقيق الإنجاز وعدم تدقيقها على أمور ثانوية ومن كتب هذا الخبر ومن سرب هذا الخبر وفق حديث البعض.

• إدارات في أندية المحترفين، ما تزال تتسلم فيديوهات لمحترفين أجانب، في إطار الترويج لهؤلاء اللاعبين.. أغلب الأندية التي تسلمت فيديوهات أخيرا، سبق وأن أكملت التعاقد مع المحترفين الثلاثة.

• لاعبون في ناد محلي محترف، كشفوا عن تذمر بسبب غياب إداريي الفريق عن التدريبات الأخيرة.. ايضا المدرب المساعد حضر جزءا من التدريب المسائي قبل أن يغادر.

• ناد محلي في مصاف أندية المحترفين، طرح عطاء لتضمين أكاديمية النادي خلال الفترة المقبلة، بحيث يقوم المتضمن بشراء اسم النادي في الأكاديميات التي يفتتحها.

• نادي معان يحاول إعادة بدران الشقران للجهاز الفني الذي يقوده حاليا المدرب عبدالله القططي.. الشقران غادر الجهاز الفني لنادي معان قبل حوالي أسبوعين، بسبب خلاف مع المدير الفني آنذاك عماد خانكان.