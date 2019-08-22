توجيهات ملكية بترميم وتوسعة بيت سيدة مسنة في الأغوار الشمالية

عمان – بتوجيهات ملكية سامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي لمدير مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية، بإعادة ترميم وتوسعة بيت الحاجة شتوه حسين البلاونة والتي لا معيل لها في بلدة الكريمة في الأغوار الشمالية.

وباشرت مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية عملها، ومن المتوقع أن تنتهي عملية الترميم والتوسعة خلال أسبوعين.

وثمنت الحاجة شتوه لجلالة الملك هذه المكرمة واللفتة الطيبة لها ولجميع أصحاب الحوائج ولسانها يلهج بالدعاء أن يحفظ الله جلالته ويطيل عمره ويكلؤه بعين الرعاية، وأن يبقي قواتنا المسلحة يد العون التي تمتد لكل أبناء الوطن.-(بترا)