“توجيهي 2000” يواصلون اعتصامهم

تيسير النعيمات

عمان- يواصل طلبة الثانوية العامة (الدراسة الخاصة) – من مواليد 2000 – وذويهم اعتصامهم امام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بفصلهم عن جيل الطلبة النظاميين 2001 واعتماد قبولاتهم في الجامعات وفق نظام سنة 2018.

ويبرر الطلبة بأن الخطة الدراسية 2018، التي يتبعون لها، تضمنت جميع المواد ما عدا مادة واحدة اختيارية تختلف بين التخصصات، وهو ما لا ينطبق على جيل الـ 2001 علماً أنّ مادتين من موادهم كانت (ناجح/راسب) ومادة اختيارية حيث تم احتساب 9 مواد لجيل 2000 و7 مواد فقط لجيل 2001.

وأشاروا إلى أن خطة 2018 تضمنت المناهج 100٪ أما هذه السنة فتم التخفيف من مناهجهم، لافتين إلى أن آلية احتساب المعدل لجيل 2001 التي تختلف تماماً عن جيل الـ 2000 وهذا ما أثّر عليهم سلباً، بحسبهم.

وقالوا إن الفرق في العلامات كبير بين السنتين بسنة 2018، حيث كان يوجد فقط شخصين فوق الـ 99 بينما هذه السنة اختلف الأمر، مشيرين إلى أن الفرصة لم تتح لجيل الـ 2000 بإعادة ما يريدون بالامتحان التكميلي اذا لم يكن الطالب مسجلا.

ويقول المسؤولون في وزارة التعليم العالي في رد هم على مطالب الطلبة، إن جيل 2000 حظي بفرصة كبيرة في الحصول على شهادة الثانوية العامة من خلال إتاحة الفرصة لهم بالتقدم بعدد غير محدود من الدورات، لغايات رفع المعدل أو استكمال علامات النجاح.

ويؤكد المسؤولون أن بإمكان الطلبة من جيل 2000 وفق خطة 2018 المنافسة على المقاعد الدراسية وفق النسبة المقررة لهم والمتمثلة بـ5% من مقاعد التنافس وبإمكانهم الحصول على كشف العلامات القديم والتسجيل في الجامعات.

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