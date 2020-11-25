توجيه إنذارين لمستشفى خاص ومختبر كبير لوجود مخالفات صحية حرجة

محمود الطراونة

عمان- الغد- علمت “الغد” أن وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات وجه إنذارين لمستشفى خاص واحد المختبرات الكبيرة بسبب مخالفات صحية حرجة وعدم التزام المختبر ببروتوكول فحص كورونا.

ولدى الاتصال مع مدير مديرية تراخيص المهن والمؤسسات في وزارة الصحة الدكتور ناصر الخشمان للتأكد من صحة المعلومات ، أكد الخشمان صحة هذه المعلومات، مشيرا إلى أن فرق التفتيش في المديرية زارت عددا من المستشفيات والمختبرات حيث تم التنسيب إلى وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات بإجراءات الضبط والمخالفات، حيث قرر الوزير توجيه عقوبة الإنذار لكل من المختبر والمستشفى وإمهالهما أسبوعا لتصويب المخالفات الحرجة تحت طائلة الإغلاق.

وأشار الخشمان إلى أن الوزارة وبإيعاز من وزير الصحة الدكتور عبيدات، لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أية منشأة طبية مخالفة لقانون الصحة العامة والأنظمة والتعليمات المتعلقة به.