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توجيه ملكي لتقديم الرعاية الطبية للفنان الختوم

منذ 29 دقيقة

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عمان – الغد – نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد إلى الفنان الأردني محمد الختوم، وتمنياتهما له بالشفاء العاجل.
واطمأن العيسوي، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، على صحة الفنان الختوم، الذي سيتم وبناء على التوجيهات الملكية السامية تقديم الرعاية الطبية له في مدينة الحسين الطبية، ومتابعة حالته الصحية.

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