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توجيه 4 مخالفات لمحال تجارية في إربد

منذ 17 ثانية

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إربد – وجهت كوادر الرقابة في مديرية الصناعة والتجارة والتموين لمحافظة اربد اليوم السبت، أربع مخالفات لمحال تجارية.
وقال مدير المديرية عبد الحليم الجمرة لـ(بترا)، إن المخالفات المحررة منها ثلاث مخالفات لتجاوز السقوف السعرية في محال خضار، ومخالفة واحدة لمحل حلويات لعدم إعلانه لائحة الأسعار للزبائن.

وأضاف، أن المديرية تواصل جولاتها الرقابية المشتركة بالتنسيق مع لجان الصحة العامة في كافة ألوية المحافظة.
وأكد توافر جميع السلع الأساسية في مناطق المحافظة، لافتاً إلى أن إجمالي كميات الخضار والفواكه الواردة إلى سوق إربد المركزي اليوم بلغت 491 طناً.

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