توجّه لتأجيل مباراة يوفنتوس وليون بعد إصابة روغاني بـ “كورونا”

روما – طمأن مدافع يوفنتوس والمنتخب الإيطالي دانييلي روغاني، الذي أصبح الأربعاء أول ضحية من “سيري آ” لفيروس كورونا المستجد، جمهور فريقه، وسط توجه لإرجاء مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا المقررة الأسبوع المقبل بين فريقه “السيدة العجوز” وضيفه ليون الفرنسي.

وكشف يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم ان لاعبه البالغ من العمر 25 عاما، لا يعاني “حاليا من أي أعراض”، مشيرا الى ان النادي “يقوم حاليا بجميع عمليات العزل المطلوبة بحسب القوانين، من ضمنها ما يتعلق بالاشخاص الذين كانوا على احتكاك معه”.

❗️ Daniele Rugani, primer positivo en la serie A, asegura que “estoy bien. ¡Invito a todos a respetar las reglas, porque este virus no hace distinciones!” https://t.co/nCQQCml5Nd — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 12, 2020

وكتب اللاعب عبر حسابه على انستغرام: “أريد أن أطمئن كل أولئك القلقين علي، لكن في هذه اللحظة، أشعر بواجب توجيه الشكر لكل الأطباء والممرضات الذين يكافحون في المستشفيات لمواجهة هذه الأزمة، أدعو الجميع الى احترام القواعد، لأن هذا الفيروس لا يميز بين أحد! دعونا نفعل ذلك من أجل أنفسنا، أحبائنا ومن حولنا”.

وبات روغاني اول لاعب في دوري الدرجة الأولى يصاب بفيروس “كوفيد-19” الذي حصد حياة 827 شخصا في ايطاليا، حيث سجلت اكثر من 12 ألف حالة، لا سيما في شمال البلاد. (أ ف ب)