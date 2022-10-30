توحيد مواعيد مواجهات الفرق المرشحة للتتويج بلقب الدوري

عمان – الغد – أصدر اتحاد كرة القدم، جدول مباريات الأسبوع الـ 22 والأخير من الدوري الأردني للمحترفين، حيث تم توحيد مواعيد مواجهات الفرق المرشحة للتتويج باللقب أو المهددة بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

ويلتقي شباب الأردن مع السلط عند الخامسة مساء الخميس ، على ستاد الملك عبدالله الثاني، فيما يواجه الرمثا نظيره شباب العقبة عند السابعة والنصف مساء على ستاد الحسن.

ويستقبل الجزيرة نظيره الفيصلي عند الخامسة مساء الجمعة على ستاد الأمير محمد، وبذات التوقيت يلتقي الحسين مع سحاب على ستاد الحسن، والوحدات مع مغير السرحان على ستاد الملك عبدالله الثاني، ومعان مع الصريح على ملعب السلط.

ويتصدر الفيصلي ترتيب الفرق برصيد 48 نقطة، الوحدات والحسين 47، شباب الأردن 32، شباب العقبة 28، الرمثا 26، سحاب 24، السلط 23، معان 22، مغير السرحان 19، الصريح 17، والجزيرة 14.