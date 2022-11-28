توحيد موعد مباراتي الحسم بدوري المحترفات وقرعة الكأس اليوم

يحيى قطيشات – ينتظر أن تكون الدائرة النسوية في اتحاد كرة القدم، قد أصدرت أمس، جدول مباريات الجولة الخامسة والأخيرة من المرحلة الذهبية من الدوري الأردني للمحترفات، الذي يتضمن توحيد مباراتي حسم اللقب الحائر بين فريقي الأهلي والاتحاد، توخيا للعدالة وتكافؤ الفرص.

ويلتقي المتصدر الأهلي برصيد 25 نقطة مع الأرثوذكسي الذي يملك في رصيده 22 نقطة، عند الساعة السادسة من مساء يوم غد على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، فيما يواجه الاتحاد ثاني الترتيب برصيد 23 نقطة، نظيره الاستقلال الذي ضمن البقاء بالدوري موسما آخر ورصيده 5 نقاط، في التوقيت نفسه على ملعب جامعة العلوم التطبيقية، وسيتم تتويج الفريق الفائز باللقب وسط احتفال بسيط على ملعب البولو.

ويحتاج فريق الأهلي، الذي يقوده المدير الفني خضر عيد، الذي سبق له الإشراف على العديد من المنتخبات النسوية، لنقطة التعادل من مباراة الأرثوذكسي ليتوج باللقب، علما أن الأهلي يتفوق على الاتحاد والأرثوذكسي بفارق المواجهات المباشرة في المباريات السابقة، فيما يحتاج الاتحاد للفوز على الاستقلال وانتظار هدية من الأرثوذكسي بالفوز على الأهلي.

وتنال الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى جوائز مالية، ورصدت الإدارات جوائز إضافية للاعبات في حال تحقيق اللقب.

وتقام مباريات البطولة بنظام الدوري المجزأ من 3 مراحل ذهاب وإياب، ومرحلة ذهبية، بحيث يفوز باللقب الفريق الحاصل على المركز الأول في ترتيب الفرق النهائي.

قرعة بطولة الكأس تسحب اليوم

تسحب، عند الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، في مقر اتحاد كرة القدم، قرعة بطولة كأس الأردن للسيدات لموسم 2022، التي تنطلق يوم الخامس من الشهر المقبل، بمشاركة الفرق المشاركة في دوري المحترفات؛ الأهلي، الاتحاد، الأرثوذكسي، النصر والاستقلال، إلى جانب بطل دوري الدرجة الأولى، فريق عمان اف سي المتوج بلقب “الأولى”، وتأهل رسميا إلى دوري المحترفات الموسم المقبل.

ويحمل فريق شباب الأردن لقب النسخة الأولى من المسابقة التي جرت العام 2019، على حساب فريق عمان، والظريف أن شباب الأردن وعمان شطبا الكرة النسوية بشكل نهائي، احتجاجا على عدد من الأمور الفنية والإدارية والمالية مع اتحاد الكرة، علما أن شباب الأردن وعمان يملكان الرقم القياسي في تحقيق الألقاب بالدوري منذ أول نسخة التي جرت العام 2005، فيما لم تقم البطولة في العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا.