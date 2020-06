توخيل: الفوز بدوري الأبطال بات أصعب برحيل كافاني ومونييه

باريس – اعترف توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان، أن الفوز بدوري الأبطال بات أصعب في غياب الأوروغوياني إدينسون كافاني والبلجيكي توماس مونييه، بعدما قررا عدم تجديد عقدهما لشهرين من أجل خوض هذه البطولة المؤجلة بسبب جائحة كورونا.

وقال توخيل: “سنفتقد جهودهما، كان لهما دورا كبيرا في بلوغ ربع النهائي، سنلعب بإيدي وإلى جواره تانجاي، سنكون قادرين على الفوز بالبطولة، سنكون أقوياء”، خلال أول مؤتمر صحفي له بعد انتهاء الحجر الصحي.

