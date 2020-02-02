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توخيل غير سعيد بالاحتفال بعيد ميلاد نيمار ويعتبره تشتيتا للفريق

منذ ساعتين

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باريس (رويترز) – سيحتفل النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان بعيد ميلاده في أحد ملاهي باريس يوم الأحد وهو ما يعتبره توماس توخيل مدرب بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم مصدرا ”لتشتيت الانتباه“ قبل يومين من رحلة الفريق لمواجهة نانت في البطولة المحلية.

وقالت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية إن الاحتفال، الذي دعي إليه لاعبو الفريق وعدد من موظفي ومسؤولي النادي، سيتم في أحد الملاهي في غرب العاصمة الفرنسية.

وسيكمل نيمار عامه 28 الأربعاء المقبل.
ونقلت ليكيب عن المدرب الألماني توخيل قوله ”استبدال كيليان أو عيد ميلاد نيمار يمثل تشتيتا للانتباه وهو يوحي بأننا غير جادين.“

وأمس السبت عبر المهاجم الفرنسي كيليان مبابي عن غضبه وشعوره بالإحباط بعد استبداله في الدقيقة 70 من المباراة التي فاز فيها فريق العاصمة على مونبلييه 5-صفر.

وأضاف توخيل عن عيد ميلاد نيمار ”هذا يعطي الانطباع بأننا غير مركزين وغير محترفين بنسبة 100 في المئة.“

وأردف المدرب الألماني “لكن الأمور ليست بيضاء أو سوداء فقط وهي تكتسب أهمية عندما نتحدث عنها كثيرا.”.

-(رويترز) 

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