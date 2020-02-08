توخيل يؤكد غياب نيمار عن مباراة سان جيرمان وليون

باريس – يخوض باريس سان جيرمان المتصدر وحامل اللقب مباراة الأحد مع ضيفه ليون في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي بغياب نجمه البرازيلي نيمار، وذلك بحسب ما أعلن مدربه الألماني توماس توخيل.

وكشف توخل السبت أن البرازيليين الآخرين تياغو سيلفا وماركينيوس والإسباني خوان برنات لن يشاركوا في مباراة السبت أيضا، على غرار المصابين الآخرين كولين داغبا وعبدو ديالو.

وقال توخل عشية اللقاء ضد ليون السادس بفارق 25 نقطة عن النادي الباريسي المتصدر، أن الثلاثي ماركينيوس وتياغو سيلفا ونيمار “تمرنوا معنا (صباح السبت)، لكن مباراة الغد ما زالت مبكرة بالنسبة لهم”.

🎙 Coach Tuchel : « Dagba, Bernat, Diallo seront absents contre Lyon. @marquinhos_m5, @neymarjr et @tsilva3 se sont entraînés avec nous ce matin mais le match de demain arrive trop tôt. »#PSGlive pic.twitter.com/mwzDWMf9aD — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 8, 2020

وسبق لنيمار أن غاب عن مباراة المرحلة الماضية الثلاثاء ضد نانت (2-1) بسبب اصابة في اضلاعه تعرض لها قبيل انتهاء الشوط الأول من المباراة ضد مونبلييه (5-0) السبت الماضي.

وعلى توخل مراعاة وضع نجمه البرازيلي في ظل الاختبار الصعب الذي ينتظره في الدور الثاني لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند الألماني ذهابا في 18 الشهر الحالي، لكن من المتوقع أن يزج به الأربعاء ضد ديجون في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس فرنسا، كما الحال بالنسبة لماركينيوس وتياغو سيلفا.

وأشار توخل الى أن البرازيليين الثلاثة “سيعودون ضد ديجون إذ سار كل شيء على ما يرام. هذا هو هدفنا بالنسبة للثلاثة”، حيث تشكل عودة ماركينيوس الى خط دفاع سان جرمان، بعد أن غاب عنه منذ أواخر الشهر الماضي، خبرا سعيدا لتوخل الذي جعل من اللاعب البرازيلي ركيزة أساسية في الأسلوب المعتمد من قبل المدرب السابق لدورتموند.

أما بالنسبة لبرنات الذي لم يلعب منذ 12 كانون الثاني/يناير، فكان هناك احتمال بأن يشارك في مباراة الأحد ضد ليون “لكن للأسف تعرض لوعكة صحية… يغيب منذ فترة، وسيكون الوقت قصيرا من أجل أن يتحضر لمواجهة دورتموند”. (أ ف ب)