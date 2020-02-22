توخيل ينتقد مشاركة لاعبيه في حفل بعد الخسارة الأوروبية

باريس – انتقد الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مشاركة العديد من لاعبيه في حفل يوم الخميس الماضي، بعد يومين من هزيمة الفريق أمام بروسيا دورتموند في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا (1-2).

وقال توخيل في مؤتمر صحفي السبت: “لسنا سعداء بمشهد الحفل”، في إشارة لاحتفال اللاعبين بأعياد ميلاد كل من الأوروغوياني إدينسون كافاني والأرجنتينيين ماورو إيكاردي وأنخيل دي ماريا، والتي شارك بها كافة أعضاء الفريق تقريبا.

وأقر المدرب الألماني بأنه “تفاجئ” من نشر صور الاحتفال على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر كافاني ولياندرو باريديس والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس وهم يرقصون.

وقال توخيل: “تفاجئت حين رأيت هذا الفيديو أمس، لقد تحدثنا في غرفة تغيير الملابس. يجب أن يبقى الأمر بيننا. كان يوم راحة وكان الأمر يتعلق بحياتهم الخاصة، لكننا تحدثنا عن الأمر وما قلناه يجب أن يبقى فيما بيننا”.

كما رد مدرب باريس سان جيرمان على انتقادات لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي صرح عقب الهزيمة أمام دورتموند بأن النادي لم يدعه يلعب في المباريات السابقة بسبب إصابة أكد أنه غير مصاب بها.

وقال توخيل إن: “القرار تم اتخاذه عقب التشاور بيني والفريق الطبي والنادي، تخيل لو كنا دفعنا به وتفاقمت إصابته وافتقدنا جهوده لثلاثة أشهر. كنا سنواجه انتقادات أكثر”.

ومع كل هذا، أثنى المدرب الألماني على الروح المعنوية لفريقه، وقال: “أعتقد أن رجالي تنافسيون للغاية ويصبحون كذلك بشكل أكبر حين تشتتد صعوبة الأمور وهذا يمنحني الثقة، الهزيمة تجعلهم أكثر تنافسية والآن يتمتعون بالروح المعنوية التي نحتاجها”.(إفي)