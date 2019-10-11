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توديع 4 أحداث للمدعي العام بعد ضرب طالب وتصويره داخل مدرسته بإربد

منذ 3 ساعات
A close up shot of a pair of handcuffs on a table.

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عمان- الغد- أوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، تفاصيل مقطع الفيديو الذي جرى تداوله ويظهر خلاله مجموعه من الأحداث يقومون داخل إحدى المدارس في محافظة إربد بالاعتداء على أحد الطلاب الاحداث.

وأكد السرطاوي أنه بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٠ باشرت إدارة شرطة الأحداث / قسم إربد التحقيق في شكوى وردت اليهم من أحد الأحداث حول تعرضه للضرب من قبل عدد من الأحداث داخل احدى المدارس في محافظة إربد وقيامهم بنشر فيديو يظهر حادثة الاعتداء”.

وأضاف الناطق الإعلامي، أنه جرى تحديد هوية أربعة أحداث شاركوا بالاعتداء على الحدث سواء بالضرب أو بتصوير الحادثة ونشرها والقي القبض عليهم وجرى توديعهم لمدعي عام احداث اربد بذات اليوم الذي وردت فيه الشكوى والذي قرر توقيفهم مدة اسبوع في احدى دور رعاية الاحداث عن تهمة الايذاء ، والقيام قصداً بنشر او اعادة نشر ما ينطوي على ذم وقدح وتحقير من خلال المواقع الالكترونية او الشبكة المعلوماتية .

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