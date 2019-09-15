اوتاوا – أعلن نادي تورونتو رابتورز المتوج في الموسم الماضي بطلا لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، إطلاق “حجاب رياضي” يحمل شعاره، مستوحى من نشاط مجموعة من النساء المسلمات في المدينة الكندية.

ونشر النادي الذي أصبح في موسم 2018-2019 أول فريق من خارج الولايات المتحدة يتوج بلقب دوري المحترفين، شريطا ترويجيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الحجاب الرياضي الذي يحمل شعاره، بمشاركة نساء من مجموعة “حجابي بولرز” (رياضيات محجبات).

وكتب النادي: “مستوى من اللواتي يتمتعن بشجاعة كافية لتغيير اللعبة”.

Inspired by those brave enough to change the game. The Toronto Raptors Nike Pro Hijab is available now.#WeTheNorth pic.twitter.com/D1fY1mWGhy — Toronto Raptors (@Raptors) September 13, 2019

وتهدف المجموعة، بحسب نبذة على موقعها الالكتروني، الى “الاعتراف والاحتفاء بالنشاط الرياضي للفتيات والسيدات المسلمات”، وزيادة “تمثيلهن، وتاليا مشاركتهن، في المساحات والبرامج الرياضية حول المدينة”.

وقال جيري فيرغوسون، مدير التسويق في شركة “مايبل ليف سبورتس اند انترتاينمنت” المالكة لفريق تورونتو: “نشر موضوع (في وسائل الاعلام) عنهن خلال فترة البلاي أوف، تم التطرق فيه الى سبل التواصل مع مجموعات المشجعين المتنوعة، ومن هنا جاءتنا الفكرة”.

وصممت الحجاب الرياضي شركة “نايكي” الأميركية العملاقة، ورأت مؤسسة المجموعة امرين القدوة أن دعم رابتورز للعمل الذي تقوم به: “يخلق جوا يمكن لمزاولات كرة السلة في ظله، القيام بذلك بثقة أكبر، والشعور بأنه مرحب بهن في هذا المجال”.

وكان الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) قد أعلن في 2017 إجازته للاعبات ارتداء الحجاب أثناء المباريات، وذلك بعد عملية مراجعة بدأت في أيلول (سبتمبر) 2017، وكانت قطر سحبت منتخب السيدات من الالعاب الآسيوية عام 2014، لعدم السماح بارتداء الحجاب أو أي غطاء آخر للرأس لأسباب تتعلق بالسلامة، واصفة المنع بـ”المهين”.

(أ ف ب)