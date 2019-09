اوتاوا – أعلن نادي تورونتو رابتورز المتوج في الموسم الماضي بطلا لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، إطلاق “حجاب رياضي” يحمل شعاره، مستوحى من نشاط مجموعة من النساء المسلمات في المدينة الكندية.

ونشر النادي الذي أصبح في موسم 2018-2019 أول فريق من خارج الولايات المتحدة يتوج بلقب دوري المحترفين، شريطا ترويجيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الحجاب الرياضي الذي يحمل شعاره، بمشاركة نساء من مجموعة “حجابي بولرز” (رياضيات محجبات).

وكتب النادي: “مستوى من اللواتي يتمتعن بشجاعة كافية لتغيير اللعبة”.

Inspired by those brave enough to change the game.

The Toronto Raptors Nike Pro Hijab is available now.#WeTheNorth pic.twitter.com/D1fY1mWGhy

— Toronto Raptors (@Raptors) September 13, 2019