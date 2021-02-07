توريث الأسماء إرضاء للأجداد.. هل يتحمل وزره الصغار؟

ربى الرياحي

عمان- لأن الاسم هو جزء لا يتجزأ من شخصية الإنسان، يدخل في كل تفاصيل حياته، ويبقى ملازما له حتى بعد مماته، فإن على الآباء الإدراك لأي درجة يمكن أن تؤثر التسمية على شعور الأبناء مستقبلا.

ويلجأ الكثير من الآباء لاختيار ما يرونه مناسبا استنادا لعادات وتقاليد تقضي بتوريث الأسماء، مصرين على أن يحمل الابن البكر اسم جده، وهذا لا يقتصر على الابن الذكر فحسب، وإنما ينطبق على الأنثى كذلك.

لكن قد لا يدركون أنه ومهما كانت محبة الأبناء لآبائهم كبيرة، إلا أن ذلك لا يعني أبدا أن يكون التعبير عن هذا الحب بأن يطلق الأب اسم والده على أحد أبنائه؛ إذ قد يشعر الطفل بالكهولة قبل أوانه، الأمر الذي يدفع بعض الأهالي لاختيار اسم ثانٍ لـ”المناداة” فقط حتى يجنب ابنه الإحراج وحتى لا يصبح الاسم بالنسبة لصاحبة عقدة تطارده.

وهنا تحديدا يعيش الطفل صراعا نفسيا بين اسمه الحقيقي والآخر الوهمي، وتظهر هذه المشكلة جليا بعد أن يدخل الطفل المدرسة، ويشعر أحيانا بالتنمر من أصدقائه أو علامات الاستغراب التي تظهر على وجوههم، خصوصا مع الأسماء الغريبة.

نور، هذا هو الاسم الذي تعترف به الطفلة نجاح ثلاثة عشر عاما رغم أنه اسم وهمي، أطلقته عليها والدتها بعد أن أصر والدها على تسميتها على اسم جدتها. حبه الشديد لوالدته أنساه حقيقة أن الأسماء تتغير من وقت لآخر وأن عليه أن يراعي بعض الشروط والضوابط لحماية ابنته من التعرض للسخرية كأن يكون الاسم مقبولا وذا معنى ينسجم. تقول “أشعر بالحزن كثيرا وأبدأ بلوم والدي كلما اضطررت لأن أكشف عن اسمي الحقيقي وأتضايق جدا عند مناداتي به لكونه يسبب لي الإحراج أمام صديقاتي ويجعلني أشعر أنني أكبر من عمري”.

وتبين أن اسم نور التصق بها منذ أن كانت صغيرة لدرجة أنها في كثير من الأحيان تنسى اسمها الحقيقي.

تقول إن اسم نور يشبهها ويمنحها إحساسا بالفخر والسعادة، كما أنه يجعلها واثقة من نفسها أكثر، قوية تلفت الانتباه برقتها وعذوبتها وهدوئها مستمدة كل تلك السمات من اسمها الذي وإن كان وهميا إلا أنه يفوق شهرة الاسم الحقيقي لها.

طفل آخر يعيش صراعا نفسيا بسبب اسمه، يقول إن وفاة جده في اليوم نفسه الذي ولد فيه أشعر والده بالمسؤولية ووضعه أمام خيار لا ثاني له، وهو تخليد ذكرى والده من خلال إطلاق اسمه على ابنه البكر. يقول الوالد “ندرك متأخرين أن من حق أبنائنا علينا أن نكون أكثر حرصا وتأنيا في اختيار أسمائهم لأنه سيأتي يوم ونقف أمامهم وقفة الملام غير قادرين على تخليصهم من حيرتهم وإطفاء نيران الغضب داخلهم، نظراتهم المحملة باللوم والعتب ستؤلمنا نحن أيضا”.

ويلفت إلى أنه لجأ لتسمية ابنه اسما وهميا وقد اختار له “أنس”، محاولا بذلك إبعاده عن الحرج الذي ظل يعتقد أن بلجوئه لهذه الطريقة سيكون قادرا على حمايته من أي تعليق قد يطاله ويؤثر فيه سلبا ويهز ثقته بنفسه ويشعره بالخجل أمام أقرانه.

لكن ما حدث كان أكبر من قدرة الطفل على الاحتمال، هو وبمجرد التحاقه بالمدرسة كان مضطرا للاعتراف باسمه الحقيقي والتعايش معه على الأقل داخل أسوار المدرسة. ضحكات زملائه التي كانت تتعالى كلما نادته المعلمة باسمه الأصلي وهو من الأسماء القديمة، هي بالنسبة لطفل في عمره بمثابة سكاكين كانت تمزق قلبه الصغير وتجعله حزينا باستمرار يكره المدرسة، إضافة إلى أنه كان بارعا في إيجاد حجج تمكنه من التغيب عنها لدرجة أنه بات طفلا انطوائيا يرفض اللعب مكتفيا بعالمه الافتراضي الذي صنعه بنفسه وليس مضطرا فيه للكشف عن اسمه الحقيقي أيا كان.

الاختصاصي الاجتماعي محمد جريبيع، يرى أن من حق الأبناء على الآباء اختيار الاسم المناسب لهم، والذي يدل أيضا على معنى جميل ويتواءم مع بيئته وزمانه، إضافة إلى أن هناك أسماء قد تكون مكروهة دينيا يجب الابتعاد عنها حتى وإن كان أحد الأجداد يحمله كاسم لأن ذلك بالطبع يؤثر سلبا بالشخص منذ طفولته، ويتسبب أحيانا في انعزاله وهروبه من مواجهة الناس.

ويشير إلى أن تسمية الأبناء بأسماء أجدادهم هو عرف اجتماعي من أجل حفظ ذلك الاسم وإبقائه حيا في قلوب أحبته. ويوضح “وهذا العرف ليس سيئا دائما، فهناك أسماء رغم قدمها إلا أنها جميلة وأصيلة وتناسب أي زمان أو مكان، وفي هذه الحالة لا يوجد أي مشكلة في تخليد اسم الجد وذكراه باعتباره لا يحمل أي دلالات سلبية”.

ويبين أن الاسم ابن بيئته، وفي كثير من الأحيان كان يطلق تأثرا ببعض المناسبات أو الأحداث الحاصلة في ذلك الوقت مثل، شتوة، ثلجة، حرب وغيرها من الأسماء الأخرى التي كانت تؤخذ من البيئة نفسها وقد كانت البيئة آنذاك قاسية على أبنائها.

ويشدد على ضرورة أن يعرف الأب والأم معنى الاسم قبل تسميته لأن ذلك حتما يجنبهما اللوم والعتاب من قبل أبنائهما الذين قد يعانون كثيرا بسبب أسمائهم.

ويؤكد أن اللجوء للاسم الثاني ليس الحل أبدا لكونه سيخلق لدى الشخص خللا نفسيا واجتماعيا وسينعكس سلبا على علاقاته بالآخرين وحتى على علاقته بنفسه.

ويذهب المتخصص النفسي الدكتور موسى مطارنة إلى أن تسمية الابن على اسم الجد هي عند بعض العائلات عادة لها جذور قديمة قد تمتد لسنوات طويلة وقد يصعب عليهم التخلص منها نهائيا لأنها بالنسبة لهم هي تعبير صادق وحقيقي ينم عن تقديرهم وحبهم ووفائهم لآبائهم وأجدادهم وهي أيضا طريقة لتخليد الاسم وإحياء ذكرى الشخص بعد وفاته.

ويبين مطارنة أن بعض الأشخاص يشعرون بالظلم والقهر نتيجة تسميتهم على اسم جدهم فيلجأون للاسم الثاني أو ربما لتغيير أسمائهم رسميا لكون الاسم قد يحرجهم أمام أصدقائهم ومحيطهم الاجتماعي، وفي كثير من الأحيان قد يتسبب الاسم، وخاصة إذا كان قديما جدا ولا يتواءم وحداثة العصر الحالي في عزل صاحبه عن الواقع وإغراقه بالوحدة والإحباط والحزن، كل ذلك لأنه غير قادر على التحرر من خجله الناتج عن اسمه رغم أن الأسماء يجب أن تكون مصدر فخر لأصحابها.