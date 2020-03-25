توريد 2500 من الخظروات إلى الأسواق المحليه

علا عبد اللطيف

اربد– أكد رئيس إتحاد المزارعين عدنان الخدام أن حجم الإنتاج اليوم بلغ منذ ساعات صباح في وادي الأردن بنحو 2500 طن من الخضروات التي تم بيعها بشكلاََ مباشر إلى تجار التجزئة.

وأضاف في حديقه بأنه كانت هناك عدة معيقات تواجه القطاع الزراعي في وادي الأردن خلال هذه الأزمة التي يمر بها العالم بأسره من فايروس كورونا المستجد ، مؤكداً بأن وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحده استمع خلال جولته ظهر اليوم لعدة مزارع في الأغوار لمطالب المزارعين والتجار من أجل تسهيل عملية بيع وتوريد الخظروات إلى الأسواق المحلية.

وبين الخدام على موافقة وزير الزراعة على منح تصاريح للمزارعين تصدر من إدارة الأزمات لإحضار عماله محليه بالحد الأدنى لقطف المحاصيل الزراعية.

وأشار أن جميع أصناف الخظروات متوفرة في وادي الأردن ولا يتجاوز أسعارها من 20 إلى 35 قرش للكيلو الواحد داخل المزارع.

ومن الجدير با الذكر ان الحكومه سمحت للمزارعين البيع لتجار التجزئة بشراء الخضروات من داخل مزارع وادي الأردن وبيعها للمواطنين داخل المدن والقرى.