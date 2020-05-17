توزيع أجهزة “تابلت” وتوفير خدمات انترنت للطلبة في المناطق النائية

عمان – الغد – عقد مجلس الوزراء اليوم جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، ناقش خلالها أبرز التحدّيات التي تواجه مختلف القطاعات، والتوجّهات المستقبليّة في ظلّ استمرار جائحة كورونا.

وناقش المجلس أهميّة عودة عمل مؤسّسات القطاع العام للعمل بعد انتهاء عطلة عيد الفطر السعيد، وضرورة تسريع وتيرة العمل في تقديم الخدمات، والمشاريع التي انقطع أو تباطأ إنجازها بسبب تداعيات أزمة كورونا، مع ضرورة اتّخاذ جميع التدابير الوقائيّة والصحيّة اللازمة في ظلّ استمرار الأزمة.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، في الإيجاز الصحفي اليوم الأحد، إنه “وبهدف ضمان استمرار العملية التعليمية خلال فترة جائحة كورونا، وضمان استدامة التعلم في المناطق النائية، وافق مجلس الوزراء لوزارة التربية والتعليم على السير بإجراءات تزويد الطلبة في المناطق النائية”، ممن لا تتوافر لديهم أدوات لمتابعة التعلم عن بُعد، بأجهزة “تابلت” وتزويدهم بخدمات الإنترنت، وذلك على سبيل الإهداء.