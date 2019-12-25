توزيع الثواب وتنويع الأجر

الدكتور أنيس فوزي قاسم

نشرت الصحفية النشيطة، آلاء مظهر، تقريراً جارحاً ومؤلماً بعنوان “مع دخول الشتاء ببرده القارس.. طلبة المدارس الحكومية بلا مدافئ آمنة” (الغد، 18/12/2019). وورد في هذا التقرير المهم ان المعايير العالمية تؤكد على وجوب المحافظة على درجة الحرارة في الغرف الصفية والإدارية والمختبرات والملاعب المغلقة بحيث لا تنخفض في الغرف الصفية عن 18 درجة مئوية اثناء نشاط جسمي معتدل و 21 خلال النشاطات الأكاديمية. ونقل في التقرير مسألة علمية مهمة تفيد ان علم وظائف الأعضاء يظهر ان قدرة أجسام الأطفال على تنظيم درجة حرارة الجسم منخفضة مقارنة مع قدرة البالغين على ذلك، ويتعرضون للمخاطر الناتجة عن ذلك عدا عن التسبب بالخمول وانخفاض عدد وقوة نبضات القلب أو عدم انتظامها، وهي جميعها أمراض تهدد الجسم الطلابي ككل باعتبار أن أعمار الطلاب في سنوات الدراسة الأولى وحتى الثانوية هي غالبا دون سن الثامنة عشرة ، كما تهدد قدرتهم على الاستيعاب والإنجاز.

ومن قراءة هذا التقرير تظهر المخاطر التي تهدد طلابنا ولا سيما طلابنا في المدارس الحكومية والتي تعاني من قلة الموارد وازدياد حجم الطلاب، وازدحام الصفوف في الوقت الذي تنقل الفضائيات لنا اخبارا وصورا من كل ارجاء المعمورة، وتتطور تقنيات التعليم لمراحل خيالية واصبحت المجتمعات المختلفة في منافسة شديدة على تأهيل طلابها واعدادهم لاقتحام المستقبل بكل علومه وادواته وانجازاته التي لا تتوقف، بل تسير بسرعة هائلة.

وإذا اخذنا تقرير “الغد” على محمل الجد، وهو بلا شك تقرير جاد ومليء بالمعلومات المهمة والصادقة والتي جمعت من مصادر متخصصة ومن بين ما ورد في التقرير، وكان مفاجئا، ان نعلم ان عدد المساجد في المملكة أكثر من 7000 مسجد حسب احصائيات العام 2017 وهو ضعف عدد المدارس الحكومية تقريبا البالغ عددها، حسب تصريح وزير التربية والتعليم السابق، الدكتور وليد المعاني، 3856 مدرسة (19/8/2019). وقد اوردت جريدة “السبيل” في تقرير لها حول ارتفاع عدد المساجد انه “يفاقم نقص الائمة” وأشار تقرير “السبيل” إلى أن اقبال المحسنين على بناء مساجد “رغبة في تحصيل الأجر” هو ما يزيد في نقص الائمة، ولتلافي هذا النقص الشديد في الائمة لجأت الوزارة الى ابتعاث موظفي المساجد من حملة الثانوية للحصول على البكالوريوس، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية “على نفقة الوزارة” (السبيل 14/3/2017).

ان زيادة عدد المساجد “رغبة في تحصيل الأجر” ليس عيبا أو نقيصة، بل هو مصدر فخر للمحسنين، ولكن القصد من ايراد هذه الأرقام هو اثارة الوعي حول مسألة الأجر والثواب. والسؤال الذي يطرح نفسه هل الأجر والثواب لا يأتي إلاّ من بناء المساجد؟

لا جدال في أن المحسنين الذين لا يبخلون في بناء المساجد ويتبارون في استخدام أفضل المواد في بنائها، وفي تزيينها وتأثيثها ويطلقون اسماء اعزاء لهم عليها، انما يفعلون ذلك تقرباً من الله ونيل الثواب والأجر، وهم يشعرون بالراحة في اقامة “بيوت أذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه”، الاّ انه من الثابت لدى الجمهور ان اقامة هذه البيوت – على احترامها – ليست هي مصدر الثواب الوحيد. وماذا يستفيد طفل يتضور جوعا، أو طالب مدرسة لا يملك أهله ثمن قنديل إضاءة لاتمام واجباته المدرسية، أو طالب لا يملك مقعدا مريحا في صفه أو لا يجد مدفأة تحرك الدم في جسده، أو يفتقد مختبرا مجهزا أو كمبيوتراً يستطيع ان يستخدمه، من مسجد اقيم بأغلى أنواع الرخام وأثمن الثريات والقناديل وأجمل التصاميم وأغلى أنواع الأثاث؟ وأكاد أجزم أن لا أحد بامكانه أن يحاجج أو يتقدم باطروحة تقول ان بناء مسجد أولى من تعليم طالب أو تهيئة بيئة صحية ودافئة لتمكينه من تحصيل تعليمه. ولنا في السنّة المجيدة خير دليل إذ أن ثمن الافراج عن أسرى غزوة بدر كانت أن يبادر الأسير إلى “تعليم” عشرة أشخاص من المسلمين، مما يؤكد على رفعة التعليم ودرجة أولوياته.

ومن الثابت ان الكثيرين من اتباع الديانات، لجأوا إلى الاوقاف تقرباً من الله، وفي تاريخنا العربي الإسلامي والمسيحي نجد اوقافا عديدة ولاغراض مختلفة. فهناك اوقاف لخدمة المساجد، ولدور العلم، وللمستشفيات، وللعجزة، وللأطفال والارامل وابناء الشهداء، وهناك أوقاف لتأمين الحمام لزوار بيت الله في ذهابهم وايابهم، وهناك أوقاف لتأمين الغداء والسكن للطلاب، والقائمة تطول وتتنوع، الا انها جميعها قصد بها الواقفون التقرب من الله.

وقياسا على ذلك، فان على المتبرعين لبناء المساجد ان يعيدوا النظر في طرق انفاق اموالهم لاسيما في أوضاع صعبة، بل صعبة للغاية، تعيشها الغالبية العظمى من الناس. وعلى وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم نشر الوعي القائم على الحجة والعقلانية لتوجيه طرق الانفاق وجلب الأجر والثواب ليس فقط في بناء المساجد، بل كذلك في المساعدة في تدفئة المدارس وصيانتها وبناء المختبرات وخلق بيئة نظيفة وصحية تجعل من جو المدرسة جوّاً تترعرع فيه أفكار طلابنا، وينمو طلابنا في بيئة صحية، ويمكن لمدراء المدارس نصب لوحة شرف في مكان بارز في المدرسة تدرج فيه اسماء أصحاب الايادي البيضاء ونوعية تبرعاتهم ومقدارها. ان الوقت الذي يمرّ فيه شعبنا وقت دقيق ولا بد من العمل على نشر الوعي لتشجيع المتبرعين على استدراج الأجر والثواب من أعمال خيرية كبناء المدارس أو المساعدة في تدفئتها وصيانتها وتجهيزها.

ان عبء التوجيه يلقى على عاتق وزارة الأوقاف لأنها تتجرأ على حض المحسنين في تنويع طرق انفاقهم تقربا من الله دون ان ينالها التجريح أو اللوم من أي جهة أو الطعن في مقاصدها، ذلك انها تدرك ادراكا واعيا انه حيثما تكون للامة مصلحة، فثمّ وجه الله، وانقاذ طلبتنا وتهيئة الجو الصحي والدافئ لهم يقع في صلب مصلحة الامة. ويقع العبء كذلك على وزارة التربية والتعليم اذ انها بخبرتها والمعلومات المتوفرة لديها وتطورات تقنيات التعليم والحاجة إلى غرف صفيّة جديدة وتخفيف الاكتظاظ بامكانها نشر هذه المعلومات على جمهور المحسنين، وبالتعاون مع وزارة الاوقاف، تشجيع الانفاق الخيري لتحسين بيئة المدارس الحكومية.

ان اتخاذ مواقف صريحة وجريئة في هذا الاتجاه هو عمل فيه الثواب والأجر، وفيه الموقف الصلب، ولا أدل على ذلك من ان القاضي الفاضل لم يتردد في احباط مسعى صلاح الدين الأيوبي من الذهاب لقضاء فريضة الحج وقال له، ما معناه، لا يجوز لك الحج وارض المسلمين تحت سنابك خيل الفرنجة. وهذا هو الموقف الشجاع الذي اعطى أولوية لتحرير أرض القدس على أداء فريضة الحج في ذلك العام.