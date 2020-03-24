توزيع الخبز والمياه “مجانا” في البترا

حسين كريشان

البترا- بدأت كوادر سلطة إقليم البترا بإيصال وتوزيع الخبز والمياه “مجانا” إلى منازل المواطنين في جميع الأحياء والمناطق السكنية في اللواء منذ صباح اليوم، عبر تخصيص ما لا يقل عن 20 سيارة نقل من أسطولها العامل ضمن منطقة الاختصاص، وبالتعاون مع الحاكم الإداري والجهات ذات العلاقة، وفق رئيس السلطة الدكتور سليمان الفرجات.

وأشار الفرجات إلى أن توزيع الخبز والمياه مجانا على كافة المواطنين سيستمر حسب التعليمات السارية بهذا الخصوص، وضمن مسؤوليات السلطة المجتمعية.

وأهاب بالمواطنين ضرورة الالتزام في منازلهم تنفيذاً والتزاماً بقرارات رئاسة الوزراء وعدم الخروج من منازلهم.