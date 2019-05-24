“توزيع الكهرباء” بعد شكاوى الغور الشمالي: التيار انقطع 25 دقيقة فقط

عمان- الغد- أكدت شركة توزيع الكهرباء، اليوم الجمعة، أن انقطاع التيار الكهربائي الذي حدث على المغذي الشمالي المزود للجزء الجنوبي من لواء الأغوار الشمالية لم يستمر أكثر من 25 دقيقة فقط.

وكان أهالي اللواء أكدوا استكوا من انقطاع التيار الكهرباء في ظل موجة حارة غير مسبوقة، مشيرين في الوقت ذاته إلى معاناة المرضى وتضرر الأجهزة الكهربائية.

وشددت الشركة على لسان مدير كهرباء منطقة وادي الأردن والشرقية، المهندس سعيد عبيدات، أن ارتفاع درجات الحرارة أدى الى زيادة كبيرة في قيمة الأحمال الكهربائية على الشبكة الأمر الذي تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عند الساعة 1.40 ظهرا.

وبيّن المهندس عبيدات أن كوارد الشركة سارعت مباشرة لنقل جزءا من الأحمال الى مغذي اشتفينه ليعود التيار مباشرة عند الساعة 2.05 تماما أي أن الانقطاع لم يستمر أكثر من 25 دقيقة.

وأكد أنه لا يوجد أي انقطاع للتيار الكهربائي في منطقة الامتياز، مشددا على أن التيار يصل إلى كافة مشتركي الشركة.

ودعا عبيدات كافة المشتركين للاتصال على مركز الاتصال في الشركة حال وجود أي ملاحظة، منوها إلى أن كوادر الشركة في أعلى درجات الجاهزية تحسبا لحدوث أية انقطاعات ناتجه عن ارتفاع درجات الحرارة.