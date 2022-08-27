توزيع الكهرباء تؤكد جاهزيّتها خلال موجة الحر

أكّدت شركة توزيع الكهرباء جاهزيّة كوادرها وآليّاتها للتعامل مع أيّ ملاحظات تصل إليها من مناطق الامتياز في الكرك والطفيلة ومعان والعقبة ووادي الأردنّ والشرقيّة.

وشدّدت الشركة في البيان الّذي أصدرته اليوم السبت، على أنّ الصيانة الدائمة والدوريّة، ورفع جاهزيّة الشبكة للتعامل مع كافّة الأحمال المتوقّعة يساهم في إدامة إيصال التيّار الكهربائيّ للمشتركين، مؤكدة الجاهزيّة العالية وتواجد الكوادر في الميدان للتعامل مع أيّ أعطال قد تنتج عن ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيّام المقبلة.

ودعت كافّة المشتركين إلى الاتّصال على الرقم الموحّد 113 أو من خلال تطبيق الشركة أو من خلال منصّات التواصل الاجتماعيّ التابعة لشركة توزيع الكهرباء، للإبلاغ عن أيّ ملاحظات أو شكاوى حول التيّار الكهربائيّ.