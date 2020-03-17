توزيع الكهرباء تؤكّد جاهزيتها وتتبرع بـ 25 ألف دينار لمحاربة كورونا

عمان – أكدت شركة توزيع الكهرباء استعدادها لتلبية أي احتياجات ومرافق ومستلزمات في مناطق عملها دعماً وإسناداً للجهود والإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة توفيق كريشان، إن الشركة وانطلاقاً من المسؤولية الوطينة، وتجسيداً لأهمية تكاتف الجميع في هذه الظروف، تؤكد وضع مختلف امكانياتها تحت تصرف وزارة الصحة ومختلف الأجهزة الوطنية.

ولفت إلى أن الشركة قدمت مبلغاً أولياً بقيمة 25 ألف دينار لصالح وزارة الصحة لدعم جهودها في مواجهة الفيروس.

من جهته، قال مدير عام الشركة المهندس حسان الذنيبات، إن الشركة وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، ستكون على أتم درجات الجاهزية لتلبية أي احتياجات صحية ضمن مناطق عملها بالعقبة ومعان والكرك والطفيلة وووادي الأردن والشرقية.

وقال إن الشركة مستمرة في أداء عملها، وكواردها الفنية على درجة عالية من الجاهزية للاستجابة لأي ملاحظات وشكاوى عبر أرقام غرف العمليات والطوارئ على مدار الساعة.

وكانت الشركة أكدت في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن بإمكان المواطنين الاتصال على الأرقام المجانية 080022288 أو 065001370، وغرف الطوارئ في الكرك 03/2387219، الطفيلة 03/ 2241004، معان 03/2132308، وادي موسى 03/2156050، العقبة 03/2012458، ودير علا 05/3573111، والأزرق 05/3834753، والشونة الجنوبية 05/3581123، إضافة إلى الشونة الشمالية 02/6587098.-(بترا)