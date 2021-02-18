“توزيع الكهرباء” تعالج 97% من الأعطال خلال المنخفض

عمان- بلغ مجموع الأعطال التي حدثت على الشبكة الكهربائية خلال المنخفض الجوي (208)اعطال، عملت الكوادر الفنية لشركة توزيع الكهرباء المنتشرة بمختلف المناطق بالعقبة ومعان والطفيلة والكرك ووادي الأردن والشرقية على إصلاح (203) منها، بنسبة بلغت (97%).

وقال مدير عام الشركة المهندس حسان الذنيبات، إن مراكز الاتصال في الشركة وغرف الطوارئ تلقت ما مجموعه (1851) اتصالاً، مؤكداً أن الشركة على مدار الساعة تستقبل ملاحظات المواطنين وتتعامل معها بالسرعة الممكنة، بهدف ديمومة إيصال التيار الكهربائي للمواطنين دون استمرار انقطاعات طويلة بخاصة في ظل الظروف الجوية السائدة.

وكانت الشركة، أعلنت أمس عن رفع جاهزيتها في كافة المواقع ضمن مناطق عملها بمحافظات الجنوب ووادي الأردن والشرقية، مؤكدة مباشرتها العمل لتفقد الشبكات والمحطات وإزالة أي معيقات تحتاج إلى معالجة سريعة، بالإضافة لجاهزية جميع المركبات والآليات وتزويدها بكافة الإجراءات الفنية لضمان سيرها على الطرق في حال تراكم الثلوج.

وأعلنت الشركة، عن تفعيل خطة الطوارئ وتوزيع الورش الفنية للوصول الى مواقع الاعطال بالسرعة القصوى وتحديد المسؤوليات، جنبا الى جنب مع متابعة المقاولين والتأكد من جاهزيتهم في حال تكسر أعمدة، مؤكدة استعدادها عند الحاجة والطلب للتعاقد مع مقاولين يملكون آليات لفتح الطرق.

كما وأعلنت الشركة عن تواجد كوادرها في غرف الطوارئ من خلال مع التنسيق مع الحكام الإداريين والأشغال العامة والدفاع المدني والقوات المسلحة، لافتة أنها ستقوم بالإعلان بشكل مستمر عن أي تطورات في حال حدوث أي انقطاعات بالتيار الكهربائي ضمن مناطق امتياز الشركة.

ووفق بيان للشركة، فقد دعمت مركز المراقبة والتحكم ومراكز الاتصال بعدد من الموظفين وحرصت على التأكد من جاهزية القواطع، داعية المواطنين الى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو انقطاعات على مدار الساعة من خلال الاتصال بمركز الاتصال (call center ) على الرقم المجاني (080022288) أو على الرقم (065001370 )، أو الاتصال بغرف الطوارئ في المناطق وهي:الكرك (03/2387219), والطفيلة( 03/2241004),ومعان (03/2132308),ووادي موسى (03/2156050),والعقبة (03/2012458),ووادي الأردن (05/3573111),والأزرق (05/3835121).

بترا