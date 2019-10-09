“توزيع الكهرباء” تعلن خطة طوارئ لموسم الشتاء

عمان – أعلنت شركة توزيع الكهرباء اليوم الأربعاء، عن خطة طوارئ لموسم الشتاء التزاماً بالمحافظة على ديمومة واستمرارية إيصال التيار الكهربائي للمشتركين.

وأكد الناطق الإعلامي باسم الشركة مساعد المدير العام لتطوير الأعمال المهندس سامي الزواتين التزام الشركة بتنفيذ الخطط والبرامج التي تضمن استمرارية إيصال التيار الكهربائي من خلال الصيانة والتحديث الدوريّ على الشبكات والمحطات وبناء الشبكات والمحطات لمواكبة الطلب على الطاقة الكهربائية لمشتركيها كافة.

وأضاف أن الخطة تسعى للحفاظ على سلامة المواطنين والموظفين، لذلك تُعطى الأولوية لمعالجة الحالات التي تشكل خطورة على أرواح المواطنين، وتعمل الشركة بشكل مُستمر على صيانة مكونات النظام الكهربائي مع التركيز على المعدات المغذية للمرافق الحيويّة ضمن مناطق امتيازها، كالمُستشفيات ومحطات ضخ المياه والإدارات الخدميّة، في ظل التركيز على إعادة التيار الكهربائيّ لأكبر عدد من المشتركين في أسرع وقت، وبشكل آمن.

وبيّن أن الخطة تهدف إلى الحفاظ على سلامة العناصر البشرية من الجهاز العامل بالشركة والمواطنين وديمومة واستمرارية النظام الكهربائيّ في مناطق الامتياز، وكذلك المحافظة على سلامة التجهيزات والمعدات الكهربائيّة وموجودات الشركة من محطات التحويل والمحولات وشبكات توزيع الضغط المتوسط والضغط المُنخفض والمستودعات والمباني والآليات.

وأشار إلى أن الشركة تقوم على مدار العام بإزالة جميع العوائق التي قد تُسبب الانقطاعات الكهربائيّة الناتجة عن الرياح القويّة أو الثلوج بسبب تطاير الأجسام أو تكسّر الأشجار.

وقال: إن الشركة جهزت غرف عمليات مركزيّة موزعة على مواقعها وربطها بغرفة عمليات رئيسة في المكاتب الرئيسة بالعاصمة عمّان.

وأوضح أن الشركة عملت خلال العامين 2018/2019 باستكمال بناء مركز مراقبة وتحكم جديد في المكاتب الرئيسة ضمن أحدث المواصفات العالمية، وتركيب معيدات غلق أوتوماتيكة وتشغيل محطة تحويل الطفيلة الجديدة، وتشغل محطة تحويل في العقبة، وربط الشبكة الكهربائية الخاصة بخط اليتم مع الشبكة الكهربائية، وتشغيل محطة مفاتيح الأزرق الجديدة بعدد 8 خلايا، واستبدال القواطع القديمة في محطة معان الرئيسة القديمة بواقع 9 خلايا.

وقال: إن الشركة عبر مركز الاتصال توفر أرقاما مجانية للمواطنين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى، وهي الرقم المجاني 080022288 أو 065001370، وغرف الطوارئ في الكرك 03/2387219، الطفيلة 03/ 2241004، معان 03/2132308، وادي موسى 03/2156050، العقبة 03/2012458، ودير علا 05/3573111، والأزرق 05/3834753، والشونة الجنوبية 05/3581123، الشونة الشمالية 02/6587098.-(بترا)