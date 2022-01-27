توزيع الكهرباء: تلقينا نحو 1400 مكالمة خلال المنخفض

ذكرت شركة توزيع الكهرباء أن كوادرها في مختلف مناطق عملها بمحافظات الجنوب ووادي الأردن والشرقية، قد تعاملت مع 123 عطلاً على شبكات الضغط المنخفض، تم إصلاح 113 منها بما نسبته (91%)، كما تعاملت مع 11 عطلاً على شبكات الضغط المتوسط وجرى إصلاحها كاملة.

ووفق بيان للشركة اليوم الخميس، فإن مركز الاتصال للشركة تلقى (١٣٩٢) مكالمة، موضحة أنها تقوم بتحويل جميع ملاحظات المواطنين إلى الكوادر الفنية للتعامل معها بالسرعة القصوى من أجل ضمان استمرارية التيار الكهربائي في ظل الظروف الجوية الصعبة التي تمر بها المملكة.

وأوضحت الشركة أن الأعطال توزعت في مناطق العين البيضا والرشادية وبصيرا في محافظة الطفيلة، فيما توزعت بقية الأعطال في عدد من مناطق الكرك ومعان والشوبك ووادي الأردن والشرقية، مؤكدة أن فرقها الفنية المنتشرة في الميدان وفق خطة الطوارئ التي أعلنتها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قد تعاملت بأعلى درجات الجاهزية وعلى مدار (24) ساعة مع ملاحظات المواطنين، رغم حالات الانجماد والرياح الشديدة والإعاقات بسبب تراكم الثلوج.

ودعت الشركة المواطنين، للاتصال بمركز خدمات المشتركين لإبداء الملاحظات، والإبلاغ عن أي انقطاعات على مدار الساعة من خلال الاتصال بمركز الاتصال على الرقم المجاني (080022288)، أو على الرقم (065001370 )، أو الاتصال بغرف الطوارئ في مناطق الكرك (03/2387219)، الطفيلة ( 03/2241004)، معان (03/2132308)، وادي موسى (03/2156050)، العقبة (03/2012458)، وادي الأردن (05/3573111)، والأزرق (05/3835121).