توزيع الكهرباء: جاهزون للتعامل مع الأحمال المتوقعة خلال موجة الحر

أكدت شركة توزيع الكهرباء جاهزية كوادرها وآلياتها للتعامل مع الأحمال المتوقعة خلال موجة الحر الحالية، وأي ملاحظات تصل إليها من مناطق الامتياز في الكرك والطفيلة ومعان والعقبة ووادي الأردن والشرقية.

وقالت الشركة في بيان أصدرته، اليوم السبت، إن الصيانة الدائمة والدورية، ورفع جاهزية الشبكة للتعامل مع جميع الأحمال المتوقعة يساهم في إدامة إيصال التيار الكهربائي للمشتركين، مؤكدة للمشتركين الجاهزية العالية وتواجد الكوادر في الميدان للتعامل مع أي أعطال قد تنتج نتيجة الارتفاع بدرجات الحرارة خلال الموجة الحالية.

ودعت المشتركين كافة للاتصال على الرقم الموحد 113 أو من خلال تطبيق الشركة أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة توزيع الكهرباء، للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى حول التيار الكهربائي.-(بترا)