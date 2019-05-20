“توزيع الكهرباء” و”أمنية” توقعان اتفاقية لتوفير عدادات ذكية

عمان-الغد– أعلنت شركة أمنية، التابعة لمجموعة بتلكو البحرينية، عن توقيعها اتفاقية مع شركة توزيع الكهرباء، تقوم بموجبها الأولى بتوفير عدادات ذكية تستطيع من خلالها شركة توزيع الكهرباء أن تخدم مناطق جنوب المملكة.

ووقع الاتفاقية عن شركة توزيع الكهرباء، مديرها العام المهندس حسان ذنيبات، وعن شركة أمنية، رئيسها التنفيذي، زياد شطارة، بحضور كبار الموظفين عن الجانبين.

وتعكس هذه الاتفاقية، الثقة الكبيرة التي توليها الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص الأردني بالخدمات التي تقدمها أمنية وعلى رأسها خدمات الأمن السيبراني وحلول الأعمال، مما يعزز من ريادة أمنية في هذه القطاعات بتوفير حلول وخدمات في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات تساعد المؤسسات على التقدم والنجاح.

وتمتاز العدادات الذكية، بقدرتها على تحديد الفاقد على أي شبكة أو أي عداد، وكشف حالات عبث وتلاعب بالعدادات، كما يمكن قراءة هذه العدادات وفصل التيار وإعادة ايصاله مركزيا.

وعقب توقيع الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، زياد شطارة: “إن توقيع اتفاقية توريد عدادات ذكية مع شركة توزيع الكهرباء، هو امتداد لمزيد من الشراكات الاستراتيجية والتعاون المستمر بين أمنية ومختلف والمؤسسات الحكومية والخاصة”.

وأضاف شطارة: “تنظر أمنية لهذه الاتفاقية باعتبارها مسارا جديدا من الأعمال الذي يتبع التغييرات المستقبلية، في توفير الحلول المستندة إلى بروتوكول الإنترنت مثل خدمة الاتصال الموحد والتي ترتكز على بروتوكول IP، والخدمات السحابية، وخدمات الأمن السيبراني وإدارة أمن المعلومات المدارة، وحلول الآلة إلى آلة (M2M)، وإنترنت الأشياء (IoT) وغيرها من الخدمات التي توفرها الشركة أو تعمل على تقديمها في المستقبل القريب بجودة وكفاءة عالية”.

وأوضح شطارة: “إن تنفيذ هذا المشروع إلى جانب مشاريع أخرى ضخمة بالاستفادة من شبكة أمنية في مجال الاتصالات وخبراتها المميزة في حلول الأعمال، يعد حجر الأساس لتحقيق التحول الرقمي والوصول إلى المدن الذكية وتحقيق الاستدامة”، مشيرا إلى أن أمنية قد أجرت أول تجربة ناجحة في إنترنت الأشياء في الأردن في العام 2018، حيث تم توصيل عدادات كهربائية ذكية ضمن مشروع التجربة.

تجدر الإشارة إلى أن النظام الأساسي لشركة توزيع الكهرباء والرخصة الممنوحة لها، قد حدد النشاط الأساسي والهدف الرئيسي لإنشائها والمتمثل بتركيب وتشغيل وصيانة نظام التوزيع ضمن منطقة التوزيع والتزويد بالتجزئة التابعة للشركة، وممارسة أعمال التوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية للمستهلكين في منطقة عملها ضمن أفضل المواصفات والمعايير النوعية لمواجهة الطلب على الطاقة، وضمان استمرارية تزويد المستهلكين بها بأعلى درجات الكفاءة وبأقل التكاليف الممكنة.