توزيع جوائز الفائزين بمسابقة الأكاديمية الدولية للفنون المعاصرة

عمان- احتفل مشاركون، أول من أمس، في قاعة دائرة المكتبة الوطنية بعمان، بتوزيع جوائز الفائزين للدورة الـ12 من مسابقة الأكاديمية الدولية للفنون المعاصرة. وفي احتفال جوائز المسابقة التي حملت شعار “الفن.. الإتقان.. التقدير” ورعاه أمين عام وزارة الثقافة، هزاع البراري، وحضره مدير عام دائرة المكتبة الوطنية، الدكتور نضال العياصرة، قالت الممثلة الرسمية للأكاديمية في الأردن، الفنانة اولغا دروموفا، إن الأكاديمية الدولية للفنون المعاصرة (IACA) التي مقرها روسيا ورئيسها الفخري، نيكولاي سيدنين، تعد جمعية مهنية تضم ممثلين عن 40 دولة أجنبية.

وتعمل الأكاديمية، بحسب دروموفا، في مجالات مختلفة من الأدب والموسيقا والفنون الجميلة ونظريات العلوم الفنية الأساسية والتطبيقية والأنشطة التنظيمية، وتهدف إلى تطوير المشاريع الدولية في مجالات العلوم والأدب والموسيقا والفنون الإبداعية والمرئية والعمارة، مبينة أن هذه الجوائز أحد مشاريع الأكاديمية.

وفاز عن الأردن في هذه المسابقة؛ محمد عبد الرحمن هزايمة، مارينا عثمان ومرام أحمد حسن وجهاد محمد صبري الحايك، والمواطنات الأردنيات ميلجورودسكا يوليا، وسونيتس تاتينا، وكاترينا اندريفا، إضافة إلى أصغر مشارك أحمد محمد أحمد عشا (15 عاما)، بينما حصلت دروموفا في هذه المسابقة على ثلاث جوائز.

وأكد الدكتور العياصرة، في كلمة له، دور المكتبة كإحدى أذرع الوزارة الثقافية، من خلال إقامة الفعاليات الثقافية، فضلا عن دورها الأساسي كحاضنة للذاكرة الوطنية. وسلم البراري في الاحتفال الجوائز على مستحقيها.-(بترا)