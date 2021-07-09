توزيع “صرر السكاكر” بالمناسبات.. عادة تحافظ على حضورها بالقرى

تغريد السعايدة

عمان- أهازيج تنثر عبيرها في البيت إيذانا ببدء مراسم الأفراح والأعراس، ويلتف الأقارب والعمومة في بيت “أهل العريس” يعمدون إلى مشاركة البهجة مع الأم التي تبدأ بإطلاق الزغاريد قبل أيام، يرافقها في ذلك تحضير ما لذ وطاب من الحلويات الشعبية “ملبس، راحة أو حلقوم، بسكويت، فستق”، يتم وضعها جميعها في أكياس صغيرة تسمى “الصرر”.

هذه الأكياس الصغيرة هي جزء من الضيافة بالمناسبات المختلفة، وتشكل صورة تراثية تتجدد بين الحين والآخر، مع وجود بعض التغيرات الطفيفة عليها، إلا أنها تبقى حاضرة، يستذكر فيها الناس الأيام الجميلة في الأعراس التي كانت أهازيجها تصل لمعظم بيوت “القرية”، ورائحة “الملبس” يستنشقها الزائر من بوابة البيت.

وإيذاناً ببدء الفرح في المنزل وبمرافقة الأهازيج، تفرد أم علاء في إحدى غرف البيت الكثير من أنواع الحلويات، التي تكفي لتوزيعها على مئات الأشخاص، إذ تجتمع معها أخواتها، وقريباتها يشاركنها تحضيرات الفرح، وتعبئة تلك “الصرر” التي أمست حاضرة في غالبية المناسبات السعيدة.

وترى أم علاء أن هذه الطريقة في تقديم الضيافة لزوارها المهنئين هي الأفضل في الوقت الحالي، وبإمكان الضيف أن يأخذ ضيافته معه لبيته، كونها متوسطة الحجم وتحتوي على أصناف مختلفة من السكاكر أو “الحلقوم”، مبينة أن والدتها اعتادت تقديمها في المناسبات المختلفة قبل عشرات السنين، وها هي الآن تحافظ على العادة الجميلة ذاتها التي ترتبط بكم كبير من ذكريات الفرح والتجمعات العائلية والأصدقاء وأبناء القرية الواحدة.

الباحث في التراث الأردني نايف النوايسة، يبين أن توزيع “أكياس أو صرر الملبس أو السكاكر” كما تسمى بالعامية يعد عادة قديمة جدا في الأردن، ولكن حدثت تغيرات عليها كما في الكثير من العادات التي طالها التقدم في مسارات الحياة ولكن تبقى موجودة وتظهر بأشكال مختلفة.

ويضيف النوايسة أن الأردن دخلت إليها هذه المواد الغذائية من خلال مرور قوافل التجارة عبر خط الحجاز، من دول الشام التي كانت تشتهر بهذه الحلويات، مثل مدن في سورية، وفي كل محطة يقف فيها القطار يتم بيع تلك المنتجات حتى أصبحت متوفرة بكثرة، ولها قيمة في المجتمع. لذلك، كان الناس يحرصون على توزيعها في أفراحهم ومناسباتهم السعيدة، كنوع من التقدير للضيوف والتعبير عن فرح يسكن القلوب.

وحول هذه العادة التي يتم فيها توزيع الحلويات على الضيوف في الأعراس، يقول النوايسة إنها قديمة وكانت شبه عكسية، حيث يقوم الضيوف بإحضار أكياس الملبس بأصنافها المتعددة لأصحاب المناسبة تعبيرا عن مشاركتهم أفراحهم، ومن ثم يقوم أهل العرس بتوزيعها على الموجودين “كضيافة لهم”، وتكون على هيئة “صرر” صغيرة تحتوي على الكثير من الطيبات للضيوف.

ولكن رغم ذلك، يشير النوايسة إلى أن هذه العادة يختلف شكلها بالوقت الحاضر، وهذا التغيير يعود إلى التطور الذي حدث ومن ضمنه تفاصيل الأفراح والمناسبات، وقد تكون هذه العادة تلاشت قليلا، ولكنها عادت الآن بشكل مختلف وأكثر حداثة كما نشاهدها، ويبتكر فيها الناس أصنافا مختلفة من الحلويات بتصاميم حديثة، ولكن الأصل أنها عادة توارثها المجتمع من الأجداد.

وفي مناسبة “الزواج”، تحديدا، يجتمع عدد كبير من الضيوف، خاصة في فترة ما قبل كورونا، حيث بيت الفرح متاح للجميع ولا يقتصر على المقربوينفقط، ومن هنا جاءت تلك للضيافة لتحل محل أصناف أخرى قد تكون باهظة الثمن كون الأعداد كبيرة، لذلك يعتقد النوايسة أن هذه العادة المحببة قد تكون في القرى والمجتمعات المتقاربة أكثر منها في المجتمعات الأخرى التي قد تحدد أعداد الضيوف.

ويبين النوايسة أن العرس الأردني فرصة اجتماعية لإعادة إنتاج وتوريث العديد من العادات والتقاليد، وترسيخ الكثير من القيم التي توارثتها الأجيال على مر السنوات الطويلة، وصولاً إلى مظاهر الفرح التي يعبر عنها الأردنيون بالكثير من الألوان الغنائية والرقصات المتنوعة والمختلفة، كل بحسب منطقته.

ويتميز العرس الأردني بالكثير من التفاصيل التي تجعل منه حالة فرح لدى المحيطين، ومن ضمن تلك التفاصيل “ليلة الحناء”، التي تحرص فيها الفتيات على إيجاد أجواء تبقى ذكرى عالقة لدى العروسين والأهل، ومن ضمن ترتيب تلك الحفلة تكون “صرر السكاكر”، التي تتميز بأشكال ورسومات وتطريز مميز قد يحمل اسم العروسين وتاريخ الزواج.

وهو الأمر الذي أشار إليه النوايسة بأنه تراكم عادات وتقاليد تتفاوت في ظهورها في المجتمعات بين الحين والآخر، وما عادات الأفراح والمناسبات إلا جزءا من المنظومة الشعبية التي تعود إليها الأجيال في كل مرة، ولكن بتحديثات جديدة تواكب التطور الاقتصادي والاجتماعي.