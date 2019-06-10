توزيع طرود الخير من مجموعة فنادق انتركونتيننتال العالمية



عمان – تأكيدا من حرص مجموعة فنادق الإنتركونتيننتال لعظمة شهر رمضان الكريم وضرورة التكافل الاجتماعي والاحساس بالآخرين فيه وإنطلاقا من سياسة المجموعة والتي تحث على دعم المجتمع المحلي بكافة فئاته، قامت فنادق المجموعة الممثلة في الأردن والتي تضم كلا من فندق انتركونتيننتال الأردن، منتجع انتركونتيننتال العقبة، كراون بلازا عمان، ومنتجع كراون بلازا البحر الميت, بيت الضيافة البتراء، ومنتجع هوليداي إن البحر الميت بإطلاق حملة توزيع طرود الخير على الأسر المحتاجة وذلك بالتعاون مع تكية ام علي.

وقام فريق من فنادق المجموعة في الأردن بتسليم الصناديق لعدة جمعيات وفئات محتاجة في المجتمع حيث تضمنت الصناديق إمدادات غذائية وتموينية متنوعة.