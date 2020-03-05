توزيع فحوصات كورونا على مراكز الفحص باربد وعمان والعقبة والكرك

محمود الطراونة

عمان – قال الناطق الرسمي باسم ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور نذير عبيدات انه لا توجد حالات جديدة او مشتبهة وان الحالات التي تم فحصها خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية كانت سلبية .

واشار في تصريحات لـ ” الغد ” اليوم الخميس ، الى توصية اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة بتوزيع الفحوصات المخبرية المتعلقة بالكورونا ، على المراكز الثلاث للفحص في الشمال والجنوب والوسط في اجتماع مقرر عقده اليوم الخميس.

ووفقا لمصدر مطلع في وزارة الصحة ، قال لـ ” الغد ” ان الوزارة ستباشر توزيع الكتات المتعلقة بفحوصات الكورونا ، على مستشفيات الملك المؤسس في الشمال وهاشم العسكري في العقبة والبشير الحكومي لاجراء الفحوصات للحالات التي يشتبه بها ، فيما يمكن ان يضاف لها مستشفيي الكرك والرمثا الحكوميين .

واضاف انه تم الاتفاق مع المديرية العامة للدفاع المدني على نقل الحالات المصابة عبر سيارات الدفاع المدني الى المستشفيات المخصصة للعزل كل حسب اختصاصه.

ولفت الى نوعين من الفحوصات اولهما الفحص السريري والثاني هو المسحة البلعومية حيث سيصار الى اجراء الفحص للحالات التي يشتبه فيها الاطباء المشرفين على الحالات.

وفيما يتعلق بمركز العزل في مستشفى الامير حمزة الحكومي فقد أكد عبيدات انه سيستقبل الحالات اعتبارا من الاحد المقبل حيث اصبح جزء كبير منه جاهز للعمل .

واضاف : ان مراكز العزل والفحص الاخرى ستكون جاهزة نهاية الاسبوع المقبل على ابعد تقدير.

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