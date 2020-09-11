توزيع لقاح “كوفيد- 19” قد يصبح مشكلة كبيرة

هومان كاتيري؛ رضا بخاري؛ وسهانة ألفونس* – (غلوب أند ميل) 3/9/2020

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

تشير التقديرات إلى أن لقاحًا واحدًا أو أكثر ضد “كوفيد- 19” ستكون متاحة بحلول نهاية هذا العام للاستخدام في حالات الطوارئ، وأنها ستكون متاحة لعامة الناس بحلول منتصف العام 2021. وسيكون توفير هذه اللقاحات للسكان وحقنهم بها تحديًا كبيرًا. ولعل إحدى الطرق المفيدة لفهم حجم ذلك التحدي هي مقارنة لقاح “كوفيد- 19” بعمليات التطعيم بلقاح الانفلونزا التي يتم إجراؤها في كندا كل موسم.

يكمن الاختلاف الأول في ارتفاع الطلب العام. في موسم انفلونزا عادي، سيحصل حوالي 4 من كل 10 كنديين على جرعة من لقاح الانفلونزا الموسمية. لكن حوالي 7 من كل 10 كنديين أشاروا في استطلاع للرأي أجرته شركة “ليغر” للتسويق والجمعية الكندية للدراسات في حزيران (يونيو)، إلى أنهم سيحصلون “بالتأكيد” على لقاح “كوفيد-19”. وثمة فرق مهم آخر هو عدد الجرعات. ففي حين أن لقاح الانفلونزا يتكون من جرعة واحدة، يبدو أن الغالبية العظمى من لقاحات “كوفيد-19” المرشحة تتطلب تلقي جرعتين.

يعني الحصول على جرعتين من لقاح “كوفيد-19” أننا سنحتاج إلى إعطاء 3.5 ضعف من جرعات لقاح “كوفيد-19” مقارنة بالجرعات في موسم لقاح الانفلونزا المعتاد. لكن الحاجة إلى أخذ جرعة من لقاح الانفلونزا ما تزال قائمة أيضاً. هل سيرغب الناس في الحصول على قدر أكبر أم أقل من لقاح الانفلونزا أثناء الجائحة؟

ربما تقدم أستراليا بعض الدليل. وهي حاليًا في منتصف موسم الانفلونزا. بحلول 31 أيار (مايو)، كانت أستراليا قد أعطت 1.6 مرة من لقاح الانفلونزا مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي. وبافتراض أننا نسير في طريق أستراليا، عندما يتم احتساب جرعتين من لقاح “كوفيد-19” وواحدة من لقاح الانفلونزا، ستكون هناك حاجة إلى إعطاء 5.1 مرة من جرعات موسم التطعيم العادي ضد الانفلونزا. ولكن، هل يتمتع نظام الرعاية الصحية لدينا بالتجهيز المناسب لتقديم هذه الجرعات الكثيرة في الوقت المناسب؟

لسوء الحظ، كان النظام مسبقاً تحت الضغط حتى قبل قدوم الوباء. وفي دراسة استقصائية وطنية أجرتها جامعة دالهوزي في العام 2018، وافق 25 في المائة من الأطباء وأكثر من 30 في المائة من الصيادلة، أو وافقوا بشدة، على أنه ليس لديهم الوقت الكافي لإعطاء المطاعيم للمرضى البالغين. ومما زاد الطين بلة أن تقديم الجرعات أثناء الجائحة يتطلب معدات وقاية شخصية إضافية وإجراء مسوحات، ما قد يبطئ العملية. وإذا لم يتم فعل شيء، فإن النتيجة يمكن التنبؤ بها: سوف يؤدي الطلب المضاعف خمس مرات على نظام متوتر بالفعل إلى فترات انتظار طويلة لعامة الناس للحصول على لقاح “كوفيد-19″، حتى عندما يكون متاحًا. وسوف يصاب بعض الأشخاص بمرض “كوفيد-19” أثناء انتظار تلقيهم اللقاح. وسيؤدي ذلك إلى دخول الناس الحتمي إلى المستشفيات ووقوع الوفيات التي كان يمكن الوقاية منها، بينما يتم في الوقت نفسه تأخير التعافي الاقتصادي. لكننا إذا تحركنا الآن، فسوف نتمكن من زيادة عدد المتخصصين في الرعاية الصحية الذين يمكنهم إعطاء جرعات اللقاح وتجنب أوقات الانتظار الطويلة.

لقد سعينا مسبقاً إلى إعادة الممرضات والأطباء المتقاعدين للمشاركة في محاربة الوباء، ولذلك، فإن المكان المنطقي التالي الذي يجب البحث عنه هو الصيادلة، وهم يشكلون مسبقاً مقدمي الرعاية الصحية الذين يمكن الوصول إليهم بأكبر قدر من السهولة. ولكن، على عكس الأطباء وطواقم التمريض، يجب على الصيادلة الحصول على تدريب إضافي قبل أن يتمكنوا من إعطاء الحقن. ويقدر أن حوالي ثلث الصيادلة يفتقرون إلى هذا التدريب.

يمكن لكل صيدلي لديه تصريح بالحقن تطعيم حوالي 70 مريضًا يوميًا. ومقابل كل 1.000 صيدلي إضافي حصلوا على شهادة الحقن، تزداد السعة القصوى لنظام الرعاية الصحية لتقديم الحقن بمقدار 1.5 مليون جرعة شهريًا -وهي نسبة كافية بالتأكيد لإحداث تأثير. ولكن، بدلاً من اتخاذ خطوات لزيادة توافر الصيادلة المعتمدين لإعطاء الحقن، يبدو أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء حكومي.

في واقع الأمر، يبدو أننا رجعنا إلى الوراء في بعض الحالات، على سبيل المثال، بسبب تخفيض تم الإعلان عنه قبل قدوم الوباء، الذي أوقفت وزارة الصحة والرعاية طويلة الأمد في أونتاريو بموجبه تمويل صندوق التنمية المهنية الصحية المتحالفة في العام 2020. وكان هذا البرنامج سيدفع بالكامل رسوم التدريب لجميع الدورات التي يحتاجها الصيادلة للحصول على شهادة الحقن (حوالي 600 إلى 1.500 دولار). ويجب التراجع عن هذا الخفض على الفور.

وثمة إجراء آخر يمكن اتخاذه هو إضافة إعطاء الجرعات إلى نطاق ممارسة فنيي الصيدلة المنظمين. وبموجب هذا الاقتراح، سيُسمح أيضًا لفنيي الصيدلة المنظمين الذين يكملون التدريب على الحقن والتطعيم بإعطاء الحقن تحت إشراف الصيادلة -وهو اقتراح تبنته بالفعل ثلاث ولايات أميركية، والذي تنظر فيه الآن مقاطعة واحدة على الأقل في كندا.

تعتمد سرعة التعافي من الوباء جزئيًا على مدى السرعة التي يمكننا بها إعطاء اللقاح. وتحتاج الحكومات والهيئات التنظيمية إلى التحرك والعمل الآن لزيادة عدد المتخصصين المهرة في الرعاية الصحية الذين يمكنهم إعطاء حقن اللقاح، وإلا فسوف ندفع الثمن جميعًا.

*هومان كاتيري: المدير التنفيذي لشركة “فارم-أتشيف”، التي تقدم خدمات التدريب للصيادلة والممرضات. رضا بخاري: صيدلاني ومدير مسؤول في “فارم-أتشيف”. ساهانة ألفونس: ممرضة مسجلة في “نيرس-أتشيف” وفي مستشفى مايكل غارون.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Distributing a COVID-19 vaccine could become a big problem