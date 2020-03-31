توزيع مساعدات على الطلبة الوافدين بجامعة مؤتة

الكرك- أطلق نادى زيد بن حارثة الرياضي بالكرك، حملة لتقديم المساعدات للطلبة الوافدين الدارسين بجامعة مؤتة من جنسيات آسيوية.

وقال رئيس النادي خلدون السحيمات في تصريح صحفي، إنه تم توزيع 70 طردا شملت نحو 150 طالبا من الجنسيات الفلبينية والتايلندية الدارسين في جامعة مؤتة، وبعض العائلات التي تعمل بقوت يومها، للتخفيف عليهم وتجاوز محنة وباء الكورونا العالمي. واشار السحيمات الى وضع مرافق وإمكانات النادي تحت تصرف الجهات الرسمية، مبينا ان حملة جمع التبرعات ونشر التوعية بين المواطنين بأهمية البقاء في المنازل واتباع تعليمات وارشادات وزارة الصحة الاردنية مستمرة.-(بترا)