توزيع 15 ألف مريول مدرسي ضمن مبادرة الخيرية الهاشمية ” أزرق..أخضر”

الغد– توزع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم اليوم نحو 15 الف مريول مدرسي على الطالبات المحتاجات ضمن مبادرة “أزرق..أخضر”.

وقال امين عام الهيئة ايمن المفلح، ان الهيئة ستقوم اليوم وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بتوزيع 15 الف مريول مدرسي على المدارس الحكومية للإناث المتواجدة ضمن المناطق الأشد فقرا حسب دائرة الاحصاءات الأردنية.

وأضاف ان الهيئة قامت بشراء المراييل من السوق المحلي كدعم للصناعة الوطنية، وان كوادر الهيئة ستقوم بزيارة المدارس الحكومية المدرجة ضمن جيوب الفقر وتسليمها للطالبات مباشرة بالتنسيق مع مدراء التربية والتعليم بالمنطقة وبالتعاون مع هيئة شباب كلنا الأردن وفريق ساند التطوعي التابع للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

واشار ان المبادرة تندرج ضمن حملة مجتمع متكافل التي انطلقت في شهر رمضان المبارك لتعزيز قيم التكافل الاجتماعي من خلال تعزيز تضامن المجتمع الأردني في دعم الفئات الاجتماعية المحتاجة.

وبين المفلح ان المبادرة تاتي ضمن مساعي الهيئة المتواصلة لدعم القطاع التعليمي كتوزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية وتأسيس مختبرات الحاسوب في عدد من المدارس الحكومية.

واوضح ان الهيئة تسعى دائما إلى دعم المجتمع المحلي عامة والأسر الأردنية العفيفة التخفيف عنهم والأخذ بعين الاعتبار كافة جوانب الحياة.

وأكد ان مبادرة “أزرق..أخضر” ستكون محط أنظار كافة العاملين في المجال الانساني، داعيا القطاع الخاص للانضمام والمشاركة فيها، خاصة وأن الهدف الأسمى لها هو تسليط الضوء على أهمية القطاع التعليمي وبذل كل الجهود في دعمه”.