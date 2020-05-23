توزيع 1500 علم في دير الكهف

حسين الزيود

المفرق- وزعت بلدية دير الكهف، في لواء البادية الشمالية الشرقية، 1500 علم من أعلام المملكة الأردنية الهاشمية على السكان لرفعها على المنازل في مناطق البلدية المختلفة، ضمن حملة “علمنا عال”، بحسب رئيس بلدية دير الكهف محمد عودة البنيان.

واشار البنيان، اليوم السبت، إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار احتفالات المملكة بعيد استقلالها الـ 74، لافتا إلى “أن عملية توزيع الأعلام شملت مختلف المحال التجارية والمدارس والجمعيات الخيرية، فيما شارك أعضاء المجلس البلدي وموظفو وحدة التنمية والأقسام الأخرى بتوزيع العلم في أرجاء البلدية، ورفعه عاليا ليبقى كذلك في ظل راية جلالة الملك عبدالله الثاني”.

ونوه إلى أن الكوادر المختصة في البلدية عملت على تركيب 70 سارية علم جديدة ليصار إلى رفع الأعلام عليها، معتبرا أن توزيع الأعلام ما زال مستمرا.

وقال المدير التنفيذي في البلدية، المهندس وليد المساعيد، إن حملة علمنا عال التي تأتي احتفالا بعيد استقلال المملكة، تضمنت تزيين البلدية ومداخلها بالأعلام، فيما تم رفع العلم على آثار دير الكهف في القلعة، وتم تزيين المدخل بساريات مختلفة الاطوال لرفع العلم عليها ليبقى العلم عاليا، في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال المساعيد إن البلدية تشارك في الاحتفال بعيد استقلال الأردن وفق ما هو متاح في ظل الظروف الحالية.