توزيع 270 “تابلت” لطلبة مدارس حكومية

عمان-الغد- مندوبًا عن وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس، رعت أمين عام الوزارة للشؤون الإداريَّة والماليَّة الدكتورة نجوى قبيلات، اليوم الأربعاء توزيع 270 جهاز لوحي (تابلت) مزودة بخطوط إنترنت فعّالة لمدة سنة واحدة لطلبة عدد من المدارس الحكومية في المملكة، وبالتنسيق مع اللجنة العليا للاحتفالات بمئوية تأسيس الدولة، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك ضمن مبادرة بنك الإسكان لدعم البيئة التعليمية واحتفالات البنك بمئوية تأسيس الدولة والأعياد الوطنية.

وأعربت الدكتورة قبيلات عن شكر الوزارة لبنك الإسكان للجهود الوطنية الداعمة لجهود وزارة التربية والتعليم في تأمين أدوات التعلم عن بعد للطلبة ليتمكنوا من مواصلة تعلمهم .

وبينت الدكتورة قبيلات أن هذه الخطوة تنسجم مع أهداف وزارة التربية والتعليم وجهودها الرامية إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمة التعليمية لأبنائنا الطلبة، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل على دعم جميع أطراف العملية التعليمية، من خلال توفير المنصات والأدوات اللازمة للطلبة لضمان استمرار هذه العملية بأفضل صورة وفق الامكانات المتاحة للوزارة.

وأضافت، أن هذا التبرع يظهر مدى الشراكة القوية بين الوزارة والقطاع الخاص، حيث أننا نعمل على رفع مستوى هذه الشراكة مع هذا القطاع وتعزيز دوره الهام في دعم العملية التعليمية.

وتغطي هذه المبادرة عدد من مديريات التربية والتعليم، حيث قام مجموعة من موظفي البنك بالمشاركة في عملية توزيع الأجهزة على طلبة المدارس في لواء الموقر بحضور مدير التربية والتعليم للواء الموقر الدكتور يوسف أبو الخيل.

وتأتي مشاركة بنك الإسكان في هذه المبادرة النوعية ضمن إطار تنفيذه لبرامج مسؤوليته المجتمعية وترسيخاً لمواطنته الصالحة من جهة، واحتفاءً بالإنجازات الوطنية التي تحققت على مدار مئة عام من عمر الدولة الأردنية والبناء عليها.

وأعرب الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي، عن اعتزازه بالمشاركة في مبادرة دعم البيئة التعليمية التي تم تنفيذها بمناسبة الاحتفالات الوطنية بمئوية تأسيس الدولة الأردنية وبالتزامن مع الأعياد الوطنية؛ عيد الاستقلال وعيد الجيش.

وقال الصفدي:” يعد محور التعليم واحداً من المحاور الرئيسية التي تركز عليها استراتيجية البنك المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والتي نسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة البنك على الصعيد المجتمعي كما هو الحال بالنسبة لمكانته على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، واليوم يظهر تنفيذنا لمبادرة دعم البيئة التعليمية النوعية والرائدة من خلال التبرع بأجهزة لوحية مدى دعمنا القوي والواضح لهذا القطاع ورغبتنا في المساهمة في تطويره والارتقاء به”.

وأضاف الصفدي أن المشروع يحمل في طيّاته أبعاداً معنوية عالية بالنسبة للبنك، حيث نساند جهود وزارة التربية والتعليم ومساعيها المستمرة لإحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم وتوفير أدوات تعليمية غير تقليدية، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي رافقت انتشار جائحة كورونا وفرضت “التعليم عن بُعد” لضمان صحة وسلامة الطلبة ومعلميهم وعائلاتهم.