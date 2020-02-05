توزيع 71 قطعة سكنية على مواطنين في منطقة زحوم بالكرك

الكرك – وزعت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري اليوم الأربعاء في مركز الحسن الثقافي قطع أراض ‏على مواطنين مؤهلين للاستفادة من مشروع الإسكان والتطوير بمنطقة زحوم في الكرك.

ويأتي المشروع ضمن المحور الثاني من البرنامج الوطني للإسكان الذي يأتي وفق أولويات عمل الحكومة للعامين 2019 إلى 2020 وتأكيدا لدور المؤسسة في تمكين المواطن من الحصول على السكن الملائم.

وقالت مديرة المؤسسة المهندسة جمانة العطيات: إن المشروع يضم 71 قطعة سكنية بمساحات تتراوح بين 300 إلى 400 متر مربع وتوزيعها على المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص ‏بدفعة أولى مقدارها 15 بالمئة ‏من قيمة الأراضي ثم تقسيط باقي الثمن على أقساط شهرية لمدة ‏7 سنوات ‏بفائدة مقدارها 6 بالمئة أو ما يعادلها من المرابحة الإسلامية.

وبدأت المؤسسة باستقبال طلبات الاستفادة من مشروع الإسكان الميسر في ثلاثة مشاريع، وهي أيدون في المفرق، والمريغة في معان، وزحوم في الكرك، ويشمل المشروع 15 موقعاً موزعة على المحافظات مقسم إلى 1700 قطعة أرض و900 شقة سكنية تتراوح مساحة الشقة بين 100 إلى 120مترا مربعا، بينما تتراوح مساحة قطعة الأرض بين 300 إلى 350 مترا مربعا.

ويشترط في مقدم طلب الاستفادة أن يكون أردنياً، ودخله أقل من 700 دينار، ولا يمتلك شقة أو قطعة أرض أخرى في الموقع الذي يريد الشراء به، إضافة إلى إثبات مكان الإقامة أو العمل في منطقة المشروع ذاتها.

وأضافت أن المؤسسة قامت بتأهيل المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة بكل عدالة وشفافية ‏من خلال لجان مختصة خضعت من خلالها عملية التأهيل لمراحل متعددة ‏من الدراسات ‏المستفيضة.

ودعت العطيات جميع المواطنين المؤهلين لمشروع زحوم الكرك إلى مراجعة مبنى المؤسسة في جبل عمان/ الدوار الثالث خلال ‏أسبوعين من تاريخ استلام إشعارات التبليغ لاستكمال إجراءاتهم حسب الأصول.