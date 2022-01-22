توسعة محطة تنقية العقبة الشمالية لتحسين الصرف الصحي

أحمد الرواشدة

العقبة – افتتح وزير المياه والري المهندس محمد النجار اليوم السبت، مشروع التوسعة الجديدة لمحطة تنقية العقبة الشمالية لمعالجة مياه الصرف الصحي بالشراكة بين شركة مياه العقبة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي؛ بهدف تحسين البنية التحتية للصرف الصحي لسكان العقبة والبالغ عددهم 150,000 نسمة ومواكبة النمو السكاني والاقتصادي المستقبلي.

وحضر حفل الافتتاح وزير الطاقة صالح الخرابشة، ومدير عام شركة مياه العقبة المهندس خالد العبيدين، ومديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن شيري كارلين، ورئيس هيئة المديرين لشركة مياه العقبة محمود جراد النعيمات، وممثلة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي فروك نيومان، وعدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والجهات المانحة والجهات المعنية في محافظة العقبة.

وقال النجار إن مثل هذه المشاريع الضخمة التي تدشن في العقبة تتميز اليوم بتعدد الشركاء من مختلف الاختصاصات هدفها استفادة المشاريع السياحية والصناعية في المدينة من المياه المعالجة والمحافظة على المياه العذبة للشرب بالإضافة إلى زيادة الرقعة الخضراء.

وأثنى النجار على الدور المميز والدعم الكبير الذي تقدمه الوكالة الأميركية للتنمية الدولي لقطاع المياه في الأردن عامة وفي العقبة خاصة منذ منتصف القرن الماضي، مشيدا أيضا بدور الوكالة الألمانية للتنمية الدولية وكافة الجهات المانحة التي تقدم الدعم لهذا القطاع المهم والحيوي على المستولى الوطني.

ومن جهتها، قالت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، شيري كارلين إن محطة التنقية التي نفتتحها اليوم هي بمثابة مصدر تزويد مستمر وموثوق للمياه اللازمة لدعم اقتصاد العقبة المتنامي، وإنه لمن دواعي الشرف للولايات المتحدة أن تكون جزءاً من هذه الشراكة القيّمة مع وزارة المياه والري وشركة مياه العقبة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي من أجل إيجاد مستقبل أكثر أماناً مائياً للأردن، مؤكدة أن هذه التوسعة هي خير مثال على تكاتف الحكومة الأردنية والسلطات المحلية والدعم الدولي للعمل معاً لمواجهة تحديات المياه في الأردن.

وقال العبيديين إن شركة مياه العقبة و بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي قامت ببناء مرافق جديدة لزيادة قدرة معالجة مياه الصرف الصحي من 12 ألف متر مكعب في اليوم إلى 40 ألف متر مكعب في اليوم، مشيرا إلى أن المحطة ستعمل على تحسين جودة مياه الصرف الصحي؛ وذلك لاستخدامها كمصدر بديل للمياه العذبة لتغطية الاحتياجات الصناعية والحضرية وري المسطحات الخضراء، الأمر الذي سيزيد من كمية المياه المخصصة للاستخدام المنزلي لسكان محافظة العقبة بما يقدّر بنسبة 25 بالمئة.

وأضاف العبيديين أن المرافق الجديدة تعتمد في تشغيلها على مزيج من البدائل الخضراء، مثل الطاقة الشمسية والغاز الحيوي المنتج من خلال عملية معالجة مياه الصرف الصحي، لدعم استدامة المحطة والقدرة على تحمل تكاليفها.

وبينت ممثلة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي فروك نيومان أننا نعمل منذ 60 عاما مع الأردن في مشاريع المياه لبناء مستقبل مائي جيد للأجيال لتحقيق قفزات هامة في مشاريع قطاع المياه ترجمه لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني التي ينشدها لمستقبل الأردن المائي.

وجال الحضور المعنيون في مختلف مرافق المحطة والمنشاءات المقامة عليها، خصوصا المرافق التي تمت إضافتها حديثا خلال عملية التوسعة.