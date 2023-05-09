توسع الشراكة بين “إيليا نقل” و”المتكاملة لتجارة السيارات”

وقعت الشركة المتكاملة لتجارة السيارات (الوكيل المعتمد لشاحنات مان وفولكس فاجن في الأردن) ومؤسسة ايليا نقل، اليوم، اتفاقية لتوسيع الدعم المقدم من الشركة للمؤسسة وطلبتها الذين لم تسمح لهم ظروفهم الاقتصادية من اكمال تعليمهم الجامعي.

وبحسب بيان مشترك عقب حفل توقيع الاتفاقية التي وقعها عن الشركة مديرها العام عاهد السخن وعن المؤسسة المديرة العامة راندي عابدين، فقد تم توسيع اطار الشراكة بين الجانبين، حيث ستقوم الشركة بدعم المؤسسة بعدة طرق تتمثل في تقديم منح جامعيّة لطلبة من المؤسّسة في جامعات أردنية حكومية وذلك بتغطية رسوم دراستهم ومصروفهم الشهري للمواصلات طوال فترة دراستهم‘ بالإضافة إلى إشراك الطلبة في كافة برامج التطوير والتدريبات المنهجية واللامنهجية لتنمية مهاراتهم وتهيئتهم لدخول سوق العمل بالتعاون مع المؤسسة، كما سيقوم موظفو الشركة الراغبين بدعم المؤسسة بالتبرع بشكل شهري لطلبة المؤسسة ضمن برنامج “دينارك يعلّم”.

واحتفالاً بمرور 70 عاماً على تأسيس مجموعة نقل، قررت الشركة المتكاملة التبرع بجزء من مبيعاتها لصالح مؤسسة إيليا نقل خلال العام 2023.

المديرة العامة للمؤسسة راندي عابدين أشارت إلى أن الاتفاقية تهدف الى تكاتف الجهود للوصول إلى عدد أكبر من الشباب الواعد المستحق ومنحهم الفرصة لإكمال تعليمهم الجامعي وتنمية المجتمع الأردني بمنح هؤلاء الطلبة التعليم والمهارات التي سوف تؤهلهم ليكونوا أفرادا منتجين وفاعلين في المجتمع، مشيدة بدعم الشركة المتكاملة لتجارة السيارات وجهودها الدائمة لمساعدة المؤسسة في مسيرتها.

من جهته أعرب مدير عام الشركة السيد عاهد السخن عن سعادته بتوقيع هذه الشراكة، مؤكدًا أنها تعكس التزام الشركة بتعزيز التعليم وتأهيل الشباب لسوق العمل، وتأمل الشركة المتكاملة لتجارة السيارات في أن تسهم الشراكة في تحسين حياة الطلاب وتطوير مهاراتهم وإعدادهم للمستقبل.

وعن سبب اختيار مؤسسة ايليا نقل، قال السيد عاهد السخن بانها تتبنى معايير مؤسسية ومنهجية باختيار الطلاب، وتهدف إلى صقل شخصية الطلاب وتطوير مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، مشيرا إلى أن الشراكة تأتي في إطار الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس المجموعة، وتعكس التزام الشركة بتعزيز المسؤولية الاجتماعية والمساهمة في تحسين مجتمعاتها المحلية.