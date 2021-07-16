توسع الطاقة المتجددة لا يلبي انتعاش الطلب على الكهرباء

رهام زيدان

عمان – قالت وكالة الطاقة الدولية إن مصادر الطاقة المتجددة تتوسع بسرعة ولكن ليس بما يكفي لتلبية انتعاش قوي في الطلب العالمي على الكهرباء هذا العام.

وأضافت الوكالة في تقرير حديث أصدرته أمس بعنوان “سوق الكهرباء” أن “ذلك أدى إلى ارتفاع حاد في استخدام طاقة الفحم الذي يهدد بدفع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الكهرباء إلى مستويات قياسية العام المقبل”.

وبينت الوكالة في تقريرها نصف السنوي أنه بعد انخفاضه بنحو 1 % في العام 2020 بسبب آثار جائحة “كوفيد 19″، من المقرر أن ينمو الطلب العالمي على الكهرباء بما يقرب من %5 في العام 2021 و 4 % في العام 2022 – مدفوعًا بالانتعاش الاقتصادي العالمي.

كما توقعت الوكالة أن تأتي غالبية الزيادة في الطلب على الكهرباء من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ولا سيما الصين والهند، مبينة أنه واستنادًا إلى إعدادات السياسة الحالية والاتجاهات الاقتصادية ، فإن توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية ، في طريقه للنمو بقوة في جميع أنحاء العالم خلال العامين المقبلين بنسبة 8 % في العام 2021 وبنسبة تزيد على 6 % في العام 2022.

ولكن حتى مع هذا النمو القوي، فإن مصادر الطاقة المتجددة ستكون قادرة فقط على تلبية حوالي نصف الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على الكهرباء خلال هذين العامين، وفقًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية الجديد.

ومن المقرر أيضا أن يغطي توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري 45 % من الطلب الإضافي في العام 2021 و %40 في العام 2022، مع احتساب الطاقة النووية الباقي، و نتيجة لذلك، فإنه من المتوقع أن تزداد انبعاثات الكربون من قطاع الكهرباء التي انخفضت في كل من العامين 2019 و 2020 بنسبة 3.5 % في العام 2021 وبنسبة %2.5 في العام 2022، وهو ما سيرفعها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، لقد تجاوز النمو المتجدد نمو الطلب في عامين فقط 2019 و 2020.

وقال مدير وكالة الطاقة الدولية في وكالة الطاقة الدولية كيسوكي ساداموريإن “الطاقة المتجددة تنمو بشكل مثير للإعجاب في أجزاء كثيرة من العالم، لكنها لا تزال في المكان الذي يجب أن تكون فيه لوضعنا على طريق الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن” أسواق الطاقة والأمن “مع انتعاش الاقتصاد بعد الوباء، شهدنا ارتفاعًا في توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري”.

وأضافت الوكالة “للانتقال إلى المسار المستدام هناك حاجة إلى زيادة الاستثمار بشكل كبير في تقنيات الطاقة النظيفة وخاصة مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة”.

ومع ذلك، من المقرر أن يزداد توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم بنسبة 5 % تقريبًا هذا العام وبنسبة 3 % أخرى في العام 2022، ومن المحتمل أن تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وفقًا للتقرير ذاته، يتوقع أن يزداد التوليد الذي يعمل بالغاز، والذي انخفض بنسبة 2 % في العام 2020، إلى %1 في العام 2021 وبنسبة 2 % تقريبًا في العام 2022.