توسيع الحديقة الوطنية في البلدة القديمة يمس الوضع القانوني للكنائس

هآرتس

بقلم: نير حسون

رؤساء الكنائس الكبرى في إسرائيل توجهوا في نهاية الأسبوع لوزيرة حماية البيئة، تمار دندبرغ، وطلبوا منها وقف البرنامج الذي قدمته سلطة الطبيعة والحدائق لتوسيع الحديقة الوطنية في البلدة القديمة. حسب هذه الخطة، سيتم أيضا ضم مساحات واسعة للحديقة من سفوح جبل الزيتون، التي تسيطر عليها الآن كنائس مختلفة. حسب رؤساء الكنائس، الخطة ستمس بحقوقهم في المكان وبالوضع الراهن.

الحديقة الوطنية “محيط أسوار القدس” تمتد على مساحة واسعة من سلوان، غاي بن هينوم ومناطق محيطة بأسوار البلدة القديمة. وقد أقيمت في 1967 بعد فترة قصيرة على حرب الأيام الستة. الجزء المركزي للحديقة في مدينة داود- سلوان تسيطر عليه جمعية العاد، التي وسعت في السنوات الأخيرة حدود سيطرتها أيضا على مناطق أخرى في الحديقة الوطنية.

مساحة الحديقة الوطنية الآن هي 1085 دونما. قبل سنة تقريبا بدأت سلطة الطبيعة والحدائق بالدفع قدما بخطة لتوسيعها بـ275 دونما أخرى، معظمها على سفوح جبل الزيتون، المنطقة التي فيها عدد من الكنائس والمواقع المقدسة المهمة جدا للمسيحيين. في شروحات الخطة كتب: “هدف الخطة هو ضمان طبيعة وطابع المنطقة عن طريق الحفاظ على القيم التاريخية والدينية والوطنية والمشهد الطبيعي والأثري للموقع”.

مؤخرا، تثير الخطة ضجة كبيرة في أوساط المسيحيين في القدس، الذين يخشون من المس بالمواقع الكنسية التي توجد على جبل الزيتون. اعتبار المنطقة حديقة وطنية هو في الحقيقة لا يصادرها من يد الكنائس، لكنه يقيد جدا أي إمكانية لتطوير مستقبلي في هذه المساحة. ممثلو الكنائس الثلاثة الأكبر في القدس، البطريرك اليوناني الأرثوذكسي ثيوفيلوس الثالث وحارس الأماكن المقدسة الكاثوليكي فرنسيسكو باتون والبطريرك الأرمني نورهان منوفيان، أرسلوا الجمعة الماضية رسالة استثنائية للوزيرة وندبرغ وطلبوا وقف الخطة لتوسيع الحديقة الوطنية.

رغم أن الأمر لم يتم قوله بصراحة في هذه الرسالة، إلا أنه يبدو أن سيطرة العاد على أجزاء كبيرة من الحديقة الوطنية هي ما تقلق بشكل خاص الكنائس. “في السنوات الأخيرة نحن لا نستطيع عدم الشعور بمحاولات جهات مختلفة تقليص، ولا نقول تصفية كل ميزة غير يهودية، المدينة المقدسة من خلال تغيير الوضع الراهن في هذا الجبل المقدس”، كتب في الرسالة. “هذه الجهات فشلت بسبب المقاومة وعدم التعاون من قبل الكنائس. بعد فشل محاولاتهم هم يستعينون بصلاحيات قانونية من أجل الدفع قدما بخطة للإعلان عن أجزاء واسعة من الجبل كحديقة وطنية”.

وكتبوا في الرسالة أيضا: “رغم أن الخطة يتم عرضها بصورة رسمية من قبل سلطة الطبيعة والحدائق فيبدو أنها تطرح بصورة متناسقة ويتم دفعها قدما من قبل جهات هدفها الوحيد هو مصادرة وتأمين أحد المواقع الأكثر قداسة بالنسبة للمسيحيين وتغيير طابعه. الحديث يدور عن خطوة وحشية تشكل اعتداء مباشرا ومخططا له مسبقا على المسيحيين في الأراضي المقدسة وعلى الكنائس وحقوقها القديمة والمحمية في البلدة المقدسة. يبدو أن هذه الخطة، تحت غطاء حماية المناطق الخضراء، تخدم أجندة ايديولوجية تصادر مكانة وحقوق المسيحيين في القدس”.

رسالة رؤساء الكنائس تضاف الى بيان مشترك نشروه قبل شهرين فيه احتجوا على العنف الذي يتعرض له رجال الدين المسيحيون في المدينة، وعلى السيطرة المتوقعة لجمعية “عطيرت كوهنيم” على مبان رئيسية في الحي المسيحي. في الرسالة قال رؤساء الكنائس إنه “في أرجاء البلاد المقدسة تحول المسيحيون الى هدف لاعتداءات متكررة من قبل الجماعات المتطرفة، ونسبوا ذلك الى محاولة منهجية لإقصاء المسيحيين من القدس”.

من سلطة الطبيعة والحدائق، جاء الرد الآتي: “نحن نجري حوارا مع جميع الجهات قبل الجلسة. منطقة منحدرات جبل الزيتون وجميع المخططات، بدءا من العهد البريطاني، مخصصة للحماية. الحديث لا يدور عن منطقة مخصصة للبناء. كل ما تفعله الخطة هو تعزيز مكانة حماية المنطقة. الحديث يدور عن مشهد تراثي من المشاهد المهمة جدا في العالم. كل أراضي الخطة هي أراض مخصصة للحماية حسب كل المخططات السارية، وهي مناطق عامة مفتوحة يتم تخصيصها في هذه الخطة لحديقة وطنية. ولأنه أيضا الآن لا توجد أي حقوق بناء في المنطقة مدار البحث فنحن لا نمس بالكنائس”.