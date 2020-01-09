توسيع عمليات البحث عن الشخص المفقود في سيل وادي القمر بالزرقاء

عمان-الغد– قال الناطق الإعلامي في مديرية الدفاع المدني إن فرق البحث والإنقاذ وفرق الغطس ما تزال تقوم بعمليات بحث وتمشيط عن الشخص المفقود في سيل وادي القمر بمحافظة الزرقاء، حيث تم توسيع عمليات البحث في أكثر من نقطة باتجاه سد الملك طلال وزياده الكوادر من المديريات الميدانية ومديرية إنقاذ وإسناد الوسط.

وأضاف الناطق الإعلامي بأن هناك صعوبات تواجه فرق البحث نتيجة سرعة جريان المياه وارتفاع منسوبها ووجود الطمي والمسافة الطويلة للسيل الذي يمتد إلى سد الملك طلال وتساقط الأمطار المستمر

ودعا إلى ضرورة اتباع إجراءات السلامة خلال الضروف الجوية السائدة ومتابعة ما يصدر من الجهات المختصة من ارشادات وتحذيرات .