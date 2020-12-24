توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لاتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست

لندن- توصّل المفاوضون الأوروبيون والبريطانيون إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست الخميس، وفق ما أفاد مسؤولون من الجانبين، في وقت تستعد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين لعقد مؤتمر صحافي.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إنه “تمّ الاتفاق”. من جهته، أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية عبر تويتر إن فون دير لايين والمفاوض عن الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه سيتحدّثان إلى الصحافيين بعد قليل.

و أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس أنه تم التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي، قائلا عبر تويتر “تم الاتفاق”.

ونشر جونسون، الذي حقق فوزا كاسحا في انتخابات العام الماضي جرّاء تعهّده “إنجاز بريكست” صورة له وهو يحتفل. بدورها، أفادت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس بأن الاتفاق سيؤدي إلى “علاقة تجارية قوية” مع بروكسل وشركاء آخرين حول العالم.(أ ف ب)