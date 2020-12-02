توصيات برسم خريطة طريق لإنعاش قطاع الخدمات اللوجستي في الأردن

عمان – طالب أكاديميون وخبراء اقتصاديون في القطاعين العام والخاص برسم خريطة طريق لإنعاش قطاع الخدمات اللوجستية في الأردن ودفعه نحو التعافي من آثار جائحة كورونا التي اجتاحت العالم كله، والتخفيف من تداعياتها التي ألحقت تراجعا ملحوظا في بعض القطاعات الاقتصادية، وسببت شللا شبه تام لبعضها الآخر.

واقترح المشاركون في ختام أعمال الندوة الأولى التي عقدتها منصة الشبكة اللوجستية الأردنية (JLN) بعنوان ” تأثير جائحة كورونا على قطاع الخدمات اللوجستية في الأردن وخارطة الطريق للتعافي”، اقترحوا عددا من التوصيات والمقترحات التي من شأنها الدفع بعجلة العملية اللوجستية وضمان استمرارية وديمومة الإمدادات في ظل الجائحة، وذلك من خلال التنسيق ومضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الجهات المعنية.

والندوة التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم)، تعد منصة تفاعلية اجتمع تحت مظلتها أكثر من (200) من الخبراء والمحليين والأكاديميين في مختلف القطاعات الحكومية من جامعات ومؤسسات بحث وأوساط أكاديمية ودوائر الأعمال، لبيان الدور الذي يلعبه قطاع الخدمات اللوجستية في الاقتصاد الأردني، ومناقشة الفرص والتحديات لما بعد جائحة (كورونا)، ووضع الحلول للتخفيف من حدتها والتعايش معها لحين زوالها.

وقال نقيب ملاحة الأردن / مدير عام شركة غرغور للملاحة الدكتور دريد محاسنة خلال افتتاح أعمال الندوة إن العالم شهد الكثير من الأحداث منذ بداية جائحة كورونا، ومنها تعطل عجلة الإنتاج في عدة مراكز صناعية عالمية، ما انعكس سلبا على توقف الواردات التي يحتاجها الأردن لإدامة العمل في عدد من قطاعاته الصناعية والتجارية، مشيدا بدور منظومة النقل في تأمين الأمن الغذائي بالرغم من ارتفاع الطلب على بعض المنتجات، ودعا إلى تطويرها لتكون أكثر قدرة على احتواء المخاطر الجيوسياسية التى تتعرض لها المنطقة.

مؤسس الشبكة اللوجستية الأردنية(JLN) عصمت ياسين، شدد في مداخلته على تحديد احتياجات قطاع الخدمات اللوجستية في الأردن، والعمل على تطويره، من خلال وضع الأطر والسياسات الحاكمة بما يتماشى مع أهداف ورؤية المملكة الأردنية الهاشمية، في حين قدم أحد مؤسسي الشبكة تامر عمران نبذة تعريفية بـ الـ (JLN)، ونشأتها، والأهداف الساعية إلى تحقيقها في ظل رؤيتها المستقبلية.

وأشار الدكتور عماد حتاملة البروفيسور الصناعي في الجامعة الألمانية الأردنية إلى أهمية تطور الأداء اللوجستي الذي يعتبر أساس التجارة العالمية، و يؤثر تأثيرا مباشرا على الأقتصاد الأردني وتنافسية الدولة عالميا، فيما أبرزت ممثلة برنامج الدراسات الثنائية في الجامعه الألمانيه الأردنية المهندسة ديمه ال مراد دور الجامعة في إيجاد حلول للتعامل مع الأزمة الحالية، من خلال تطوير مساقات وبرامج أكاديمية لرفد القطاع بالموارد البشرية والكفاءات التي يحتاجها.