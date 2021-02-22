توصيات بضرورة توسيع نطاق سياسة “الحد من ضرر التدخين”



عمان- أجمع مشاركون في آخر المنتديات التي عقدتها الهيئة العلمية المستقلة الرائدة في مجال الأدوية في المملكة المتحدة، والتي تعمل على توفير البيانات القائمة على الأدلة دون أي تحيزات أو تدخلات سياسية أو تجارية، “DrugScience”، على ضرورة توسيع نطاق تنفيذ التوصيات التي خرج بها المنتدى الافتراضي الذي حمل عنوان “المنتجات البديلة للسجائر التقليدية ومفهوم الحد من المخاطر”، والتي لا تعد حديثة العهد، بل تؤكد توصيات مماثلة سابقة عديدة.

هذه التوصيات تمثلت في ضرورة مواصلة فرض القوانين الصارمة على استهلاك السجائر التقليدية، مقابل فرض قوانين أقل صرامة وضرائب بنسبة أقل على منتجات التبغ البديلة والتي تعد أقل ضرراً من السجائر التقليدية بالرغم من كونها غير خالية تماماً من المخاطر، وذلك على طريق توسيع نطاق الحد من أضرار التبغ، لتحفيز المزيد من المدخنين البالغين للتحول لمنتجات النيكوتين التي تعد أكثر أماناً من منتجات التبغ التقليدية.

وفي السياق ذاته، تحدث الدكتور كلايف بيتس من شركة “Counterfactual Consulting” والمدير السابق للعمل بشأن التدخين والصحة (المملكة المتحدة)، والذي ترأس المنتدى وأداره بحضور واسع من الإعلاميين من مختلف الدول، موضحاً أن مفهوم “الحد من أضرار التبغ” ليس بالجديد، مقترحاً أن نسبة القطران إلى النيكوتين يمكن أن تكون مفتاح الوصول إلى تدخين أقل ضرراً على اعتبار أن النيكوتين ليس المسبب الرئيس للأمراض المرتبطة بالتدخين وإن كان قد يؤدي للإدمان، كما أن العلة تكمن في الآلية التي يتم عن طريقها استهلاك النيكوتين وليست في النيكوتين بحد ذاته، ذلك أن المواد الكيميائية الضارة التي تقدر بالآلاف والتي تتصدرها كل من مادة القطران وأول أكسيد الكربون في السجائر التقليدية، تنتج بفعل عملية حرق التبغ في هذه السجائر، وبالتالي وقوع الضرر لوصول هذه المواد للرئتين.

وتطرق بيتس خلال المنتدى لأشكال البدائل التي تقصي حرق التبغ، والتي يؤمل بأن تلعب دوراً في تقليص الأضرار الناتجة عن حرق التبغ والنيكوتين، مشتملة على منتجات التبخير “Vape”، ومنتجات التسخين، إضافة إلى منتجات التبغ الذي لا يدخن، والتي تصنف كأنظمة توصيل نيكوتين بديلة.

ودعم بيتس قوله بنتائج الإحصائيات التي أجريت في دول الاتحاد الأوروبي للعام 2017، والتي أظهرت انخفاض انتشار معدل التدخين التقليدي في السويد إلى 23 % مقارنة بـ26 % مع استمرار استهلاك النيكوتين، وذلك نظراً لازدياد إقبال المدخنين البالغين على استهلاك السنوس السويدي “السعوط”، الأمر الذي أدى إلى انخفاض معدل الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتدخين، مع انخفاض معدلات الوفيات لدى الرجال الذين يبلغون من العمر 30 عاماً أو أقل.

وأكد بيتس أن المملكة المتحدة لن تحقق رؤيتها للعام 2030 ببيئة خالية من الدخان مع خطط لتقليل انتشار التدخين بما مقداره ثلثي النسبة الحالية، إلا من خلال تبني أنظمة توصيل النيكوتين البديلة، والتي سبق لها وأن أسهمت في تخفيض نسبة المدخنين بمقدار الثلث على مدى الأعوام العشرة الماضية.

وقدم آلية الصحة العامة لحث المدخنين على الإقلاع عن التدخين التقليدي، بحيث يتم فرض نسبة أعلى من الضرائب على المنتجات التقليدية، فضلاً عن مواصلة تغليفها مع صور ونصوص تحذيرية، ومنع التدخين في الأماكن العامة والمغلقة، مقترحاً فرض نسبة ضرائب أقل على المنتجات البديلة، واعتماد منهجية تغليف أكثر جاذبية للمدخنين البالغين الذين لا يستطيعون الإقلاع النهائي أو لا يرغبون به، مع السماح باستخدامها في الأماكن العامة.