توصيات بضرورة دعم قطاع التربية والتعليم في العقبة

احمد الرواشدة

العقبة- أوصى لقاء جمع المعنيين في قطاع التربية والتعليم في العقبة بضرورة دعم قطاع التربية والتعليم في العقبة والاهتمام به كإحدى ركائز العملية التنموية في المدينة السياحية نظراً لوجود عدد من التحديات والاختلالات في المنظومة التعليمية.

وطالب المشاركون في اللقاء الذي نظم من قبل مدرسة راهبات الوردية في العقبة بالتعاون مع لجنة نقابة الصحفيين في العقبة برعاية محافظ العقبة غسان الكايد وحضور مفوض الايرادات والجمارك في السلطة الخاصة الدكتور محمود خليفات بتضمين القيم والاخلاق والسلوكيات الحميدة في المناهج التعليمية وترسيخ التعليم الذكي بالمدارس وتحفيز المعلمين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وتطوير برامج التعليم وتحديثها والتواصل مع الطالب واولياء امور الطلبة كجزء من العملية التعليمية.

ويعاني قطاع التربية والتعليم في محافظة العقبة من نقص في الكوادر البشرية والمؤهلة بالإضافة اكتظاظ الغرف الصفية وعدم توفر البناء المدرسي الى جانب عدم وجود مخصصات مالية لصيانة المدارس وتأهيل البنى التحتية.

وناقش اللقاء ادوار المحافظة والسلطة والمدارس الخاصة في دعم ورعاية المنظومة التعليمية وواقع نقابة المعلمين وتطلعاتها والتحديات التي تواجه التعليم.

واكد المحافظ الكايد اهتمام القيادة الهاشمية الحكيمة بالتعليم منذ تأسيس الدولة الاردنية واهتمامها بالإنسان الاردني لافتا الى ضرورة التشاركية ما بين المؤسسات بهدف رفع سوية التعليم الحكومي والخاص والعسكري مشيرا الى ان من أولويات الحكومة الاردنية تجويد التعليم من خلال التطوير التربوي وتوفير البيئة المناسبة للتعليم الجامعي والمدرسي .

واشار الى اهمية الاعلام النزيه والملتزم في ابراز الايجابيات في كل القطاعات الخدمية الحكومية مؤكدا ان وزارة الداخلية شريك استراتيجي لكل الوزارات وتنطلق في فلسفتها من رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في توفير الأمن والأمان للمواطنين والحد من المشاكل التي تواجه القطاع التربوي وانجاح برامجه الرامية الى خلق جيل متعلم منتمي لوطنة وامته وقيادته التي جعلت من الاردن بلد متقدم في جميع المجالات .

وعرض امين عام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مفوض الشؤون المالية والادارية والجمارك الدكتور محمود خليفات رؤية السلطة المنبثقة من الرؤية الملكية السامية في جعل العقبة مقصدا استثماريا وتجاريا عالميا ودعمها المستمر للعملية التعليمية في العقبة من خلال المشاريع التي تنفذها واهمها مشروع المدارس المركزية المجمعة التي ستستوعب زهاء 6 الآف طالب وطالبة بعد الانتهاء منها اضافة الى تقديم حوالي 600 منحة سنويا للطلبة في الجامعات الاردنية كذلك التدريب والتشغيل للباحثين عن العمل من خلال مديرية التدريب والتشغيل في السلطة .

واضاف ان السلطة تركز على تشجيع التعليم التقني وتوفير وسائط نقل للمعلمين والطلاب من اطراف المحافظة الى الجامعات وتزويد المدارس بأجهزة حاسوب ومقاعد والاستثمار في المدارس الخاصة ودعم المبادرات المجتمعية الرامية الى خدمة المجتمع المحلي .

وأشارت مديرة التربية والتعليم بالعقبة الدكتورة رابعة العيدي الى اهم التحديات التي تواجه العملية التعليمية في المحافظة، مؤكدة ان من اهمها نقص الكوادر التعليمية وحاجة المديرية الحالية الى عدد يتراوح ما بين 150 الى 200 معلم ومعلمة من مختلف التخصصات التعليمية واكتظاظ الصفوف المدرسية في 36 مدرسة عاملة بالعقبة حيث تحتوي كل غرفة صفية حوالي 56 طالبا .

وقالت ان حصة موازنة التربية والتعليم في العقبة من مجلس اللامركزية للعام الحالي 2020 يبلغ صفر دينار ولدينا 8 مدارس تحتاج الى صيانة فورية وهناك ضرورة للإسراع في تنفيذ مشروع المدارس المركزية المجمعة التي تضم 6 مدارس وتستوعب 6 الاف طالب وستكون الحل الأمثل للاكتظاظ المدرسي بالعقبة .

بدورها عرضت مديرة مدرسة راهبات الوردية الأخت دميانا بدر لأهم التحديات التي تواجه التعليم بالعقبة من تعدد مصادر التربية للابناء وصعوبة متابعة مصادر المعلومات وتركيز المربين في المدارس على التعليم دون التربية والحالة الاقتصادية الصعبة لاولياء امور الطلبة وفقدان الهوية العربية بين الطلبة نتيجة التبادل الثقافي غير الصحيح .

واعلنت بدر ان المدرسة جاهزة لاستخدام نظام التدريس عبر الشبكة العنكبوتية تحسبا لتعطيل المدارس في حال انتشار فيروس كورونا وزيادة عدد الحالات مشيرة الى ان التقدم العلمي جعل من العالم قرية صغيرة وبالتالي نحتاج الى تنمية العقل وتحرر الانسان من الجهل وانماء المحبة بين الطلبة والاستجابة للمتغيرات التكنولوجية العالمية .

رئيس قسم التعليم الخاص في العقبة حسين الشبول اشار الى دور المؤسسات التعليمية الخاصة في نهضة التعليم وترسيخ القيم وتحقيق الجودة والتميز ومحاربة التطرف وبناء الشراكات الحقيقية وبناء مهارات الطلبة ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم في التعليم ومواجهة التحديات وتعزيز المخرجات التي توائم سوق العمل الاردني .

كما عرض رئيس فرع نقابة المعلين بالعقبة عماد المطارنه واقع النقابة وتطلعاتها نحو تطوير المعلم في الميدان التربوي فيما قدم عضو مجلس محافظة العقبة جهاد الفران معاناة التربية والتعليم مع ثقافة المجتمع وابرز مدراء تربية سابقين كريمة الضابط والدكتور خالد الذنيبات العوامل التي خلقت تحديات للتعليم في ظل تنامي التكنولوجيا ولفت واصل الخصاونه من مجلس اولياء الامور التحديات التي تواجه الطلبة في مسيرتهم التعليمية كما قدمت مديرة مدرسة خولة بنت الازور مي فرحات كيف نكون مجتمع متطور وجيل متطور في ظل التحديات التي تواجه المجتمع والدولة.

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