توصيات صحية للمرحلة القادمة من وجهة نظر علمية

عمان- الغد– اوصى الدكتور منير أبو هلالة ، مستشار علم الأوبئة والطب الوقائي والرئيس التنفيذي للمركز الإقليمي للتحكم والوقاية من الأمراض ، لدول المنطقة باستخدام الأجسام المضادة IgM و IgG للكشف عن

مرض الكورونا المستجد للسكان عامة والأشخاص المعرضين للخطر من خلال الاتصال المباشر مع المجتمع من خلال منهجيةعلمية في أخذ العينات العشوائية. يجب أن يكون لدى المختبرات المركزية لدول المنطقة أدلة على الحساسية والخصوصية للفحوصات المستخدمة. ويجب على الدول إجراء تقييم الجودة للعينات المستخدمة

. علما أنه تم اتلاف الملايين من الفحوصات في أوروبا لأنها فشلت في معايير الجودة وطلبتهذه الدول

من المصنعين استرداد الأموال المدفوعة. لذلك ، حتى إذا تم تقديم العينات مجانًا ، يجب أن نكون حريصين على تجنب العواقب الخطيرة للغاية للنتائج الخاطئة.

ان إجراءات عزل وتتبع المخالطين كانت مثمرة وناجحة للغاية في السيطرة على الوباء الحالي ونوصي بالعمل على إدخال العلاج الوقائي من خلال التجارب السريرية على دواء Hydroxycholorquine

والذي اثبت فعالية في الوقاية من المرض في الدراسات على الحيوانات

. منطقتنا لديها بعض الخصوصية

بسبب العوامل الثقافية والبيئية والاقتصادية ، فقد قام عدد كبير من

المرضى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنشر المرض الى جميع أفراد أسرهم.ولقد رأينا عائلات بأكملها مصابة بسبب أحد أفراد الأسرة المصاب.و لذلك قام المركز الإقليمي بتجهيز تجارب إكلينيكية مختلفة لإدخال العلاج الوقائي من خلال التجارب السريرية في المنطقة.

كما اعلنا منذ منتصف شهر مارس ، فإن البلدان بحاجة إلى بدء تجارب سريرية لأدوية مثل Hydroxycholorquine و Remdisivir و favipiravir و Tocizilumab. يمكن أن يؤدي الجمع بين بعض هذه الأدوية إلى نتائج أفضل دون تعريض المرضى للخطر.

وتحتاج الحكومات إلى العمل بشكل وثيق مع الصناعات الدوائية في اتجاهين: دعم الباحثين السريريين الإقليميين والاتجاه الثاني هو اتجاه جلب التجارب السريرية الجارية عالمياً إلى منطقتنا. هذا سيسمح بحصول مرضانا على العلاجات بسرعة.

للاسف مشاركة منطقتنا في التجارب السريرية محدود للغاية و التركيز على المناطق أخرى ، على الرغم من أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستهلك ٥ -١٠٪ من الأدوية العالمية.

نحن سعداء لأن العديد من البلدان قد بدأت العمل على علاج البلازما باستخدام الأجسام المضادة للناجين.

وأضاف الدكتور أبو هلالة بما أن اللقاحات ستستغرق حوالي ستة أشهر على الأقل حتى تكون متاحة في السوق على مستوى العالم ، ويمكن أن تعود الحياة إلى طبيعتها إلى حد ما خلال هذه الفترة خاصة في وجود أدوية فعالة ولكن يجب أن الاستمرارية في الإجراءات الاخرى من التباعد الجسدي والغسيل المستمر الأيدي بالماءوالصابون والاحتياطات الوقائية الأخرى مع عقوبات مشددة لأولئك الذين لا يلتزمون بالسياسات الحكومية للوقاية من المرض.

الدكتور منير ابوهلاله

مستشار علم الأوبئة والطب الوقائي